Un agent constatateur de la Ville d'Arlon reçoit des coups de fourche à Toernich

Il faisait très sec à la fin de ce mois de mai 2020 et les agents constatateurs sont vigilants pour contrôler les entraves environnementales.

Échanges de coups de fourche

Le problème est que dans les secondes qui ont suivi, un individu, celui-là qui avait allumé le feu, est arrivé par-derrière et "a tapé avec un coup de fourche sur la tête de l’agent constatateur. Celui-ci s’est retrouvé le visage en sang. Une vidéo filmée par l’autre employé de la Ville d’Arlon en atteste", précise Me Alexandre Wilmotte, conseil de l’agent constatateur.

Le temps qu’on appelle les services de secours, l’affaire se corse car l’auteur du feu, qui était parti, revient sur les lieux avec son fils. Bien décidé à en découdre.

Blessé et hagard, l’agent constatateur réussit à empoigner la fourche… et frappe à son tour, au visage, l’auteur du feu. Le fils de ce dernier prend également un coup de fourche dans la mâchoire !

Une dame, témoin de la scène dans la prairie, a tout vu et a rapporté ce qu’elle a vu aux policiers. Des faits très graves, on s’en doute, ce qui vaut aujourd’hui à l’agent constatateur de se retrouver devant le tribunal correctionnel d’Arlon, comme victime et partie civile, mais aussi comme auteur de coups.

L’auteur du feu dans la prairie et des coups à l’agent constatateur, lui aussi, est poursuivi pour coups. Mais il ne s’est pas présenté devant le tribunal ce lundi matin. Il était représenté par Me Mégane Weyders.

Légitime défense ?

Me Olivier Kock, partie civile pour la Ville d’Arlon, demande réparation pour la Commune. "Cet homme qui a allumé ce feu à Toernich a déjà été sanctionné deux fois auparavant pour des délits environnementaux. Il avait vu clairement que la camionnette était de la Ville d’Arlon."

Pour le parquet, Mme Céline Monnaie estime que les deux prévenus doivent être sanctionnés, également l’agent sanctionnateur. "Il n’y a pas de légitime défense. Il aurait pu s’enfuir ou crier pour attirer l’attention quand on a voulu le frapper avec cette fourche". Elle réclame 10 mois de prison et 100 € d’amende contre chacun des prévenus.

Au contraire, pour Me Alexandre Wilmotte, conseil de l’agent sanctionnateur, la légitime défense est clairement établie pour son client. "L’autre prévenu, qui allume des feux, et ose dire qu’il y faisait cuire des scampis, a des comportements inciviques et a osé frapper cet agent de la Ville d’Arlon qui n’a fait que se défendre face à l’agression qu’il a subie."

Jugement le 19 juin.