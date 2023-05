Je me lance à l’assaut du sommet du Mont-Blanc au début du mois de juin. Après d’autres défis que sont des marathons, en voici un, un peu plus compliqué.

Avec l’optique de le réussir ?

Bien sûr, maintenant, il y a différentes variables qu’on ne maîtrise pas comme la météo. S’il y a tempête, les guides ne prennent pas la responsabilité de monter au sommet. On est trois par cordée, si l’un est défaillant ou se blesse, l’ascension est stoppée, ce qui compréhensible.

Un défi pour la bonne cause ?

Oui, pour le Relais pour la vie d’Arlon. Un événement qui aura lieu le 2 et 3 septembre à l’ITELA, on récolte des fonds pour la Fondation contre le Cancer. Je me fais sponsoriser et récolte un maximum.

Vous n’êtes pas le premier à le tenter, un événement qui fait presque polémique tant il est couru. On doit même y faire la file ?

Oui tout à fait, on parle de 20 000 personnes qui le tentent. Maintenant, je devais le faire au mois d’août l’année passée et cela a été annulé à cause de la canicule entre le 15 juillet et le 15 septembre. À l’avenir, ce sera de plus en plus compliqué.

On ne monte pas tout seul ?

Il faut rester raisonnable et il est toujours conseillé de se faire accompagner de guides professionnels. J’ai pris une agence spécialisée, elle m’organise la réservation des refuges, la réservation des guides. Les premiers jours, il y a des tests pour marcher sur la glace, d’escalade. Il faut s’acclimater à la haute montagne.

Cela coûte ?

Un gros 2 000 euros.

Quand c’est annulé, on est remboursé ?

Je pouvais refaire le défi sans limite de temps.

Un entraînement particulier ?

J’ai couru deux marathons les six derniers mois. J’ai associé cela à du renforcement musculaire en salle, un peu d’escalade, des marches, des escaliers.

La part de risque est là ?

Oui, il y a des accidents chaque année, je me suis fait conseiller par de gens qui l’ont déjà fait. Le matériel doit être bien choisi.

Une sorte de rêve ?

Oui, un défi que je me donne, de montrer aussi essentiellement à mes enfants que, dans la vie, qu’avec de la persévérance, on y arrive. Une envie de dépassement de soi.