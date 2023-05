Arlon : dix nouveaux compagnons auxquels le Maitrank plaît

Dans le cadre de cet événement, la confrérie du maitrank d’Arlon accueillait plusieurs confréries amies.

Cette année, un nouveau porteur de robe a été mis à l’honneur, il s’agit d’Yvan Prieur. Idem pour six échansons (Laurent Clinquart, Guy Klinkenberg, Michel Lemaire, Alexandra Merlot et Nicole Nadin) qui ont été élevés à ce grade.

Les nouveaux membres

Les 10 nouveaux intronisés ont été présentés par le grand tabellion Dominique Billion.

Il s’agit de Jean-Marie Leroy, Président des amis des Musées d’Arlon ; René Masson, Ingénieur ; Pascal Roger, doyen de Saint-Martin, président d’Amanoclair ; Olivier Waltzing, échevin ; Marie-Christine Fagneray, présidente de la Commission Tourisme, vice-présidente du Royal Office du Tourisme et membre effective très active au sein de la commission des fêtes ; le chanteur mussypolitain Baptiste Lalieu alias SAULE ; Vincent Pirlot, le directeur des Archives de l’État ; Pierre Bertrand, responsable de la logistique chez DAUNE ; Florian Bernardy, membre des Sangliers qui participe aux activités de la confrérie ; Francis Durignieux, retraité du secteur bancaire au Grand-Duché, administrateurs des Amis du Musée d’Arlon et membre des Chorales "L’Amitié" et des églises Saint-Donat et du Sacré-Cœur.

Les trois nouveaux aspirants sont Aurélie Guillaume, Dylan Lambin et Quentin Piron.