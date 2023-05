Le roi Philippe a accueilli la confrérie du Maitrank au Palais royal (vidéo et photos)

Il y a trois ans, la pandémie avait empêché nos souverains de recevoir la royale confrérie du Maitrank d'Arlon au Palais.

L'an dernier, manque de chance, le jour même de la visite de la royale confrérie arlonaise, le roi Philippe quittait la capitale pour se rendre à Abu Dhabi pour y présenter ses condoléances au nouveau président des Émirats arabes unis, suite au décès de son prédécesseur, Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan.

Mais sa majesté le roi avait bien signifié qu'il était vraiment désolé de cette situation imprévue et qu'il réinviterait le grand conseil en 2023.Ce mardi, c'était chose faite. Partis en car dès 6h du matin, à la suite de leur nouveau grand bailli Robert Geimer et du grand bailli honoraire Francis Dubois, les Arlonais sont arrivés sur les marches du palais vers 10h, comme à chaque fois, les bras chargés de cadeaux: une corbeille de fleurs pour le couple royal, bien évidemment le divin breuvage à la fleur d'aspérule mais aussi un livre Mémoire de Semois, écrit par le maître épistolier et grand tabellion Dominique Billion.