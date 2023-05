Les Pause Culture reprennent ce vendredi midi à Arlon, et c'est gratuit!

Le principe est le suivant: "Chaque vendredi, sur le temps de midi, un groupe ou un chanteur viendra donner une représentation dans un des lieux emblématiques et atypiques d’Arlon, comme la Résidence de la Knippchen par exemple, explique Valérie Dion, membre de l’ASBL. Notre but, c’est de proposer un concert gratuit, à la portée de tous, et sur le temps de midi. Ainsi, les gens peuvent venir profiter du soleil et d’une ambiance conviviale avec leur repas."

L’objectif, en plus de mettre en avant la ville, est aussi de présenter de nombreux styles musicaux différents.

"Pause Culture peut compter sur de nombreux fans et un public diversifié, poursuit Valérie Dion. Le public est composé à 50% d’habitués et à 50% de nouveaux arrivants. Dedans, on retrouve un public de tout âge, même si nous avons un peu de mal à toucher les étudiants. C’est d’ailleurs assez amusant de voir que les enfants qui venaient avec leurs parents quand ils étaient petits il y a des années continuent de venir aujourd’hui en tant qu’adultes."

Programme

5 mai – Un Trio académique à la Salle Ysaÿe: Chloé Delvenne (harpe), Yunia Takalizako (saxophone) et Thomas Monnier (hautbois), trois professeurs de l’Académie de musique d’Arlon présenteront un ensemble de musiques de grands compositeurs. Un florilège qui s’annonce savoureux.

12 mai – Verecundaz à la Maison des associations (cour du Nord): ce groupe de musique féminin, propose des musiques de différents styles, de la Renaissance au folk américain, en passant par les chants de marin. Un concert décalé en perspective.

1 9 mai – Talkeys à la Résidence de la Knippchen : ce groupe propose de la musique populaire, du rock, de la pop. Des compos aux refrains entraînants, de quoi inviter le public à les accompagner.

26 mai – Lylac au Musée archéologique: l’âme d’un voyageur, la voix d’un conteur, annonce l’ASBL Arlon Centre-Ville. Lylac raconte ses aventures dans ses productions musicales dans un style pop folk.

Plus d’infos sur: www.arlon.be/evenements/pause-culture-3.