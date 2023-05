Arlon: la confrérie du Maitrank change de grand bailli

Le nouveau président a rappelé que le 9 mai prochain, les membres du grand conseil d’administration seront reçus en audience privée par sa Majesté le Roi Philippe. Cette audience avait été reportée l’an dernier suite à l’absence de Sa Majesté qui assistait à des funérailles en Arabie Saoudite.

À noter aussi que le 14 mai prochain aura lieu le 58e chapitre dans les locaux de l’Itela et les 27 et 28 mai, les incontournables fêtes du Maitrank.

Un très grand président

C’est le secrétaire Dominique Billion qui a tenu à rendre hommage bien mérité à Francis Dubois.

Francis fut intronisé compagnon de la confrérie en 1982, maître épistolier de 1987 à 2016 et Grand Bailli de 2016 à 2023. Une belle carrière au sein de la confrérie ! "Respect des valeurs et des traditions, tout en ayant un œil vers le futur, et la volonté d’injecter du sang neuf dans le Grand Conseil, afin d’apporter de nouvelles idées, de nouvelles technologies permettant de rassembler au maximum les membres de la Confrérie lors des différents événements, en toute confraternité." Et Dominique Billion de conclure "Francis, ta sagesse et ton éloquence, ta manière de parler, simplement et sans faste, avec cette sage modération qui apaise les esprits irrités, ton autorité qui vient de la prudence et de la force des bons conseils… tout cela va atrocement nous manquer."