Si le Palais était loin d’être rempli pour la prestation de Vaague vers 20 h 45, il en était tout autrement à l’église Saint-Martin.

Il faut dire qu’accueillir la lauréate des Victoires de la musique en catégorie révélation féminine aura bien aidé les organisateurs qui auront une nouvelle fois eu le nez fin. La pétillante et déjantée November Ultra s’est fait un nom et est une valeur montante. Elle va débuter une tournée américaine avec des lieux déjà sold out Outre-Atlantique, cela s’annonçait donc bien.

Benni, oui-oui !

Auparavant, la régionale de l’étape, la luxembourgeoise Benni a plus qu’assurer. On sentait la demoiselle de Vielsalm légèrement stressée, heureuse d’avoir une assemblée aussi fournie dans un lieu qui reste toujours magique, l’église Saint-Martin. L’interprète qui est déjà une habituée de l’Entrepôt n’a pas déçu, on devinait le public sous le charme de sa fraîcheur et de ses douces mélodies. L’Ardennaise a manifestement pris plaisir à égrener les cordes mais aussi les touches du clavier. Un moment apaisant, ressourçant qui ouvrait ce parcours musical de début mai.

Et puis la tête d’affiche, locomotive de ses Aralunaires, est montée dans le chœur. Avec ses Converses, son large jupon et un pull smart, November Ultra n’allait pas se prendre au sérieux. Elle allait pourtant faire l’étalage de toute son amplitude vocale avec des vibrations à presque faire trembler la voûte. Une musique métissée, une voix d’ailleurs, bizarrement à la fois douce et puissante.

Une voix cristalline qui aura séduit. Une artiste entière qui n’a pas eu peur de témoigner d’une belle autodérision quand elle risquait de prendre une gamelle en montant sur un haut tabouret. "Certains peuvent filmer pour mettre cela sur le web !"

Une artiste vraie, touchante à l’évocation de son grand-père espagnol.

Dans un beau jeu de lumières, les chansons sont passées très vite et invitaient presque à une forme de méditation. Des berceuses à l’image de son Bedroom Walls qui fait tout simplement du bien.

Le public debout, sifflant pour un rappel de cet artiste émergeant dont on devrait entendre dire qu’elle est passée par Arlon au printemps 2023.

D’autres bonnes surprises s’annoncent en perspective cette fin de semaine dont la prestation dans le mythique escalier de l’Ulg avec Walter Astral, Mikki. Il ne faudrait pas oublier le Lab, avec une flopée d’artistes aux quatre coins d’Arlon.