Une bagarre générale mêlant joueurs et supporteurs éclate à Houffalize – Arlon

La fin de match entre Houffaloise et Arlon (1-1) a été très animée. La police a dû intervenir après une énorme bagarre générale, dans les vestiaires, dans les tribunes et à l’intérieur de la buvette. Des joueurs, des supporteurs se sont échangés des coups dans la cohue générale. Une dame a été blessée, et l’ambulance a été appelée. La police est intervenue avec six combis. Les esprits se sont calmés, mais la scène a été assez violente.