La tour gallo-romaine de l’impasse de la Porte neuve sera classée

Zone 30, parkings à vélos

Plusieurs points concernant la mobilité ont également été votés lors du dernier conseil communal. Comme l’extension de la zone 30 aux abords de l’école de Heinsch. Une demande des riverains afin de ralentir le trafic dans la traversée du centre du village sur la N40. La zone 30 sera élargie à la rue des Écureuils sur toute sa longueur ainsi que sur la route de Neufchâteau (N40) entre le carrefour avec la rue du Panorama et l’immeuble situé au numéro 501.

En matière de mobilité douce, cette fois, la Commune va faire l’acquisition de mobilier urbain pour vélos, de plus en plus nombreux en ville et dans les villages. Des dispositifs de stationnement seront installés à proximité des écoles communales et des infrastructures sportives. Le coût de ces acquisitions s’élève à 59 000 € TVA comprise.

Bien-être animal

À Arlon, la SPRA ne désemplit pas. "En 2022, 190 animaux errants sont arrivés au refuge. 30 chiens, 2 chèvres, 10 lapins, 150 chats dont une majorité pour stérilisation. 80 ont été mis à l’adoption et 60 relâchés dans la nature", précise l’échevin Kamal Mitri en charge du Bien-être animal. Un constat qui a motivé le conseil communal à mettre en place un groupe de concertation pour le bien-être animal réunissant citoyens, élus et policiers. Leurs missions seront de prendre en charge et d’analyser les signalements de négligence, maltraitances et autre situations impliquant des animaux ainsi que la sensibilisation des citoyens à la question du bien-être animal, le soutien ciblé à la population en situation de précarité.

Un appel à candidatures pour les citoyens sera lancé sur la page Facebook de la Ville prochainement. Quatre citoyens effectifs et quatre citoyens suppléants seront retenus.