P+R à Viville: et pourquoi pas privilégier des trains des CFL jusqu’à Libramont ?

Le ministre a présenté son plan pour l’horizon 2040 qui prévoit d’injecter 43 milliards dans le rail belge, d’attirer 15% de voyageurs au lieu des 8% actuels et d’augmenter le transport marchandises à 20% contre 12% actuellement.

En province de Luxembourg, c’est essentiellement le port sec d’Athus qui est concerné et auquel le gouvernement ne touchera pas puisque le Terminal container Athus est la porte sud du port d’Anvers. À titre de contre-exemple, la société Valvert à Etalle a repris depuis longtemps le transport par camions, une solution moins onéreuse que le train.

Quelles sont les solutions en vue pour doper ce transport de marchandises par le train ? Tout dépendra des travaux en cours sur la ligne 162. "On travaille chaque nuit sur la ligne 162 qui relie Bruxelles à Arlon au niveau de l’électrification. Ce qui ne permet par de faire circuler des trains de marchandises la nuit. Après les travaux, qui devraient se poursuivre plusieurs années encore, je veux arriver à faire circuler les trains de marchandises 24 heures par jour", développe Georges Gilkinet.

Pas de P + R à Viville, pas de gratuité non plus

Quelques jours après l’inauguration à Rodange, chez nos voisins Luxembourgeois, du P + R, la question de Viville s’est rapidement imposée parmi Les Amis du rail. Le ministre n’a pas laissé la place au doute. Il a répété qu’il n’était pas favorable à la formule actuellement proposée.

"La liaison Viville-Arlon, c’est 3 minutes. À Arlon il y a 10 minutes d’attente avant de démarrer à cause d’une rupture de charge. Ce P + R peut avoir une utilité un jour. Mais je ne vais pas construire aujourd’hui un parking qui va rester vide. Mon objectif est de faire rouler plus de trains. Avec François Bausch (les Verts), mon homologue grand-ducal, on a décidé de lancer une étude technique pour voir si on ne peut pas faire descendre des trains luxembourgeois homologués pour rouler en Belgique jusqu’à Libramont pour faire venir des navetteurs qui vont travailler au Grand-Duché.

On a pour cela électrifié la ligne et inauguré la nouvelle cabine électrique à Viville pour plus de puissance et pour pouvoir accueillir demain des trains luxembourgeois. Le rail c’est compliqué au niveau européen. Il faut rendre les lignes compatibles entre les pays."

Georges Gilkinet préfère alors aménager des parkings de tailles moyennes dans les gares situées entre Arlon et Libramont. Une étude sera réalisée pour savoir d’où viennent les frontaliers et quelle gare est la plus proche.

Une solution qui ne peut fonctionner que si la Belgique donne son accord. Or, les certitudes d’aujourd’hui ne seront peut-être plus celles d’après les élections de 2024. Au Grand-Duché, François Bausch pourrait ne plus être candidat à sa succession. Quelle sera la vision de son éventuel successeur ?

Quant à la gratuité du train entre Arlon et Luxembourg, c’est un refus également. "On souffre de la comparaison avec le Grand-Duché qui est un paradis fiscal. On ne peut pas offrir la gratuité. Les recettes de la SNCB, ce sont 700 millions en billets de trains."

Mauvaise idée que celle aussi d’agrandir le parking de la gare d’Arlon. Il n’y a pas la place. Sauf pour un parking à étages. Mais ce serait ajouter des problèmes de mobilité au centre d’Arlon. Par contre, le ministre s’est montré sensible au manque de parking pour vélos en gare d’Arlon, après le refus de la SNCB compensé par la Ville d’Arlon.

300 millions investis chez nous

Parmi les travaux en cours dans la province, la ligne Liège-Gouvy voit son amplitude de service renforcée avec des trains plus tardifs. Et des trains à double étage pour les étudiants.

"Pour les trois prochaines années, on renforce encore la fréquence du train de l’Ourthe Liège-Esneux-Marloie est renforcée. On travaille à l’accessibilité des gares à Athus, Poix Saint-Hubert et Grupont. On travaille également en gare à Aye, Marloie, Rochefort-Jemelle, Forrières, Libramont et Arlon", rappelle encore le ministre.

L’ensemble des investissements représente 1 000 € par habitant en province de Luxembourg, soit 300 millions d’investissements dont 100 millions sur la ligne 162.