Arlon: un demi-siècle de sport à l’Hydrion

Bernard, comment le Bruxellois que vous étiez est-il arrivé à la tête de l’Hydrion quatre ans après son ouverture ?

Parce que j’occupais déjà un rôle d’enseignant en éducation physique à l’ISMA depuis 1968. Je devais être engagé à Tamines, j’avais même signé, mais l’abbé Déom, m’avait contacté et se disait intéressé par mon profil. Comme je ne voulais pas renier mes engagements, il avait lui-même téléphoné à Tamines pour régler les choses. Je dois dire que cela m’arrangerait car les installations sportives taminoises étaient loin de soutenir la comparaison avec celles de l’ISMA. Neuf ans plus tard, Jean-Marie Zabus, alors directeur de l’Hydrion, est devenu inspecteur Adeps dans le Hainaut. On se connaissait car j’exerçais aussi comme chef d’activités à l’Hydrion, en dehors des heures scolaires, et j’ai pris sa succession.

L’occupation du centre était déjà importante ?

Oui, bien sûr. L’Adeps venait de lancer tous ses centres et, avant les transformations au virage de l’an 2000, on a été jusqu’à 250 lits pour les stages en internat. Il doit y en avoir une centaine de moins désormais ; il faut dire que le confort était assez primaire à l’époque. La piscine avait beaucoup de succès. En plus des visiteurs quotidiens au bassin, on accueillait des clubs de natation tout l’été.

Une piscine qui existait déjà avant l’érection du centre, non ?

En fait, pour la piscine actuelle, ce sont deux anciens bassins qui ont été utilisés et réunis. Un peu avant la deuxième guerre mondiale, deux frères cultivateurs étaient propriétaires du terrain, les frères Klein si j’ai bonne mémoire. Mais ils se plaignaient du trop grand nombre de sources à cet endroit. Un curé leur a alors suggéré d’installer un bassin de natation. Ils en ont fait deux, alimentés par les sources, avec des cabines sur le pourtour. L’Adeps a racheté quelques hectares aux frères Klein en 1971 pour ériger le centre. Quelque 150 pieux Franki ont été nécessaires vu l’état marécageux des terrains. C’est de là que vient le nom du centre. Du dieu grec Hydros, dieu des eaux. Courts de tennis, piscine, piste d’athlétisme, etc.: tout était fonctionnel pour l’ouverture en 1973. Les logements, les cuisines, le restaurant, les vestiaires, les revêtements sur la piste et les terrains ou encore la salle de remise en forme ont été rénovés depuis lors.

Henin, les Rochus et Jacques Borlée

Que gardez-vous en souvenir ?

Oh, pas mal de belles organisations. Les stages de football Michel Rossignon par exemple (NDLR: depuis 1978), qui sont toujours d’actualité et sont ceux qui attirent le plus de monde. Je pense aussi au cross international organisé par l’ULA, fin 70 ou début 80. Aux trois jours de Belgique en orientation ou à cet European Community Young Stars, le tournoi de tennis pour espoirs qui a permis de voir à l’œuvre les frères Rochus, Justine Henin ou l’Espagnole Conchita Martinez alors qu’ils avaient à peine 14 ans. La Fédération francophone d’athlétisme organisait aussi un stage tous les ans. On y voyait à l’œuvre quelques sportifs de haut niveau. Et en parlant d’athlétisme, je me souviens que Jacques Borlée est venu aussi. Il effectuait un stage en tant que candidat-moniteur.