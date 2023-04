La piscine de la Spetz moins énergivore

Les élus se sont ensuite penchés sur le dossier de rénovation de l’enveloppe extérieure de la piscine de la Spetz, approuvée à l’unanimité.

Fermeture partielle

Un chantier en trois lots: gros œuvre bâtiment fermé et travaux divers, électricité et, enfin, ventilation et chauffage. "Les travaux nous permettront d’avoir des gains énergétiques importants. Ils sont estimés à 45% pour le gaz (soit 56 000 €), 11% pour l’électricité (soit 14 000 €) et 36% pour la production de gaz à effet de serre", précise l’échevin des Sports Didier Laforge.

Comme l’a expliqué l’architecte Catherine Collet, les travaux consisteront à enlever les parements de façade existants, d’isoler les murs qui ne le sont pas et de poser un bardage sur toutes les façades. L’isolation des toitures sera renforcée, les châssis remplacés et deux locaux endommagés par l’humidité seront rafraîchis.

Tous les luminaires seront remplacés par des LED. La ventilation de la piscine sera remplacée et les panneaux solaires thermiques remis en service pour chauffer les sanitaires.

Un chantier qui devrait durer près d’une année en plusieurs phases. "La piscine sera-t-elle fermée durant les travaux ?", interroge Philippe Landrain, chef de file du groupe MRMC. "La partie concernant le remplacement de la toiture au-dessus des vestiaires nécessitera une fermeture, tout comme le changement de châssis et le remplacement du groupe de ventilation. On va essayer de fermer de manière la moins longue possible", répond l’architecte.

Près d’un million de subsides

Géraldine Frognet (Écolo + ) s’inquiète du coût des travaux: "Combien d’argent a-t-on déjà investi dans les travaux autour de la piscine ? À force d’additionner des sommes conséquentes sur une piscine vieillissante, je ne sais pas si c’est un bon calcul."

L’échevin des Sports se veut rassurant: "Les derniers travaux datent de plus de 20 ans. C’est toujours le même projet qui revient au conseil. ces travaux sont nécessaires et largement subsidiés."

Sur un montant global estimé à 1 661 650 € TVAC, le montant du subside s’élève à 982 072 €.

Romain Gaudron (Écolo + ): "On doit prendre les devants et désigner un auteur de projet pour le jour où viendra le plan piscine. Si on attend béatement une proposition de financement de la région et sortir projet architecte en urgence risque de ne pas bien faire les choses.

"On y travaille déjà, indique Didier Laforge. Des réunions avec la Cova et Spetz en présence de tous les groupes politiques dont Écolo + ont déjà eu lieu. Si on fait un jour une nouvelle piscine, la JA fait partie d’un puzzle. Il faut aussi tenir compte des travaux du hall 1 et des travaux de rénovation du carrefour de la Spetz par le SPW. Faut savoir où s’arrêteront ces travaux. En accord avec Infrasport, on envisage de transformer la piscine en Dojo."

Le projet de la piscine sera envoyé à Infrasports pour une promesse ferme de subsides.