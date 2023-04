Les travaux de la percée Léopold ont débuté à Arlon

Un passage existe déjà vers la rue du Marquisat le long de la Résidence Sesmara. La volonté est ici de percer l’autre côté pour permettre de relier deux parties de la Ville.

Le projet prévoit notamment la réalisation d’un passage pour piétons entre la cour de la caserne et l’avenue du Xe de Ligne avec des aménagements extérieurs et des animations tels que du mobilier et des panneaux informatifs historiques.

Un bâtiment militaire réhabilité

La caserne Léopold est un bâtiment initialement à vocation militaire construite en 1838 et qui a peu à peu été réhabilité par la Ville. Il abrite Nos Logis, l’académie des Beaux-arts, le Resto du Cœur, un home.

Une seconde ouverture est cette fois créée du côté de la rue du Xe de Ligne, pour permettre un passage plus court vers le centre-ville depuis le site de Callemeyn en passant par la rue Reuter notamment.

Un chantier complexe

Des travaux qui ne sont pas aussi simples qu’il n’y paraît, comme l’avait expliqué l’architecte Joël Collard lors de la présentation du projet en 2019 en séance publique du conseil communal. "C’est un travail délicat. Le mur en bois et en tôle est dans un état lamentable et abrite une cabine haute tension, une chaudière qu’il faut conserver. Il y a des acrotères à des hauteurs différentes", précisait notamment l’architecte.

La nouvelle structure sera réalisée en acier Corten, sans toiture pour ne pas être squattée, ouverte avec de la végétation. Un éclairage y est également prévu pour davantage de sécurité le soir.

Un coût revu à la hausse

Le projet a connu du retard avec un impact non négligeable sur le coût des travaux à réaliser. Si la facture s’élevait à un peu plus de 606 000 € en 2019, quatre ans plus tard, ce montant atteint 871 427 € avec l’augmentation du prix des matériaux et les différentes crises.

Un projet financé en partie par une compensation alternative du promoteur du golf du Bois d’Arlon à hauteur de 300 000 €.

Subsides

Dans le cadre de l’ancienne opération de rénovation urbaine de l’hypercentre, la Ville avait obtenu des subsides pour les travaux relatifs à la percée de la caserne Léopold. "Ces travaux ont pris du retard et nous avons obtenu de la Région d’intégrer ce subside à la nouvelle opération de rénovation urbaine", annonçait le bourgmestre en janvier 2022. La Ville avait obtenu un subside wallon de 522 856 € pour la percée de la caserne Léopold.