Arlon: Robert Geimer, grand bailli du Maitrank

Qu’on soit vieil arlonais de souche ou nouveau venu au chef-lieu, tous savent ce qu’est le Maitrank, cette boisson ancestrale inventée par les moines de l’abbaye de Prüm, connaissant parfaitement bien les vertus médicinales de l’aspérule odorante. Vendredi soir, le grand conseil était réuni pour l’élection d’un nouveau grand bailli.

À l’issue de la séance à huis clos, nous avons appris que Robert Geimer était l’heureux élu. Il occupait jusqu’à présent les fonctions de trésorier et cela depuis 2017 et avait alors succédé à Robert Pair. Le poste de trésorier sera à présent occupé par René Timmermans, le secrétaire est Dominique Billion, le premier vice-président Guy De Decker et la seconde vice-présidente Nadine Van Huffelt.

Lors de la dégustation du premier cru 2023 qui aura lieu le vendredi 28 avril, un hommage bien mérité sera rendu à Francis Dubois pour toute sa disponibilité, sa gentillesse et son engagement depuis plus de 40 ans au sein de la royale confrérie du chef-lieu qui a, faut-il le rappeler, pour principal objectif de porter haut et loin le renom de la cité romaine, mais aussi d’aider financièrement des associations à caractère humanitaire de la grande région arlonaise.