Des jeunes curieux découvrent les coulisses de la CSC

Déjà bien informés

La plupart des jeunes que nous avons rencontrés semblaient, en tout cas, bien informés sur les missions et combats menés par un syndicat. « Pour moi, le rôle d’un syndicat est de défendre les travailleurs. De nous informer sur nos droits, mais aussi nos devoirs », récite Thomas Picrit. Il faut dire que beaucoup d’élèves ont eu l’opportunité de parler de ce sujet avant la visite. Il n’était dès lors pas très étonnant d’entendre des questions très précises sur une thématique particulière.

Au détour d’un couloir, nous croisons une autre élève avec un sac rempli de goodies (N.D.L.R. : petits cadeaux publicitaires) aux couleurs de la CSC autour du bras. « C’est important de se sentir soutenue par des syndicats aujourd’hui. Notamment pour améliorer nos conditions de travail. S’il n’y avait pas eu ces portes ouvertes, je ne pense pas que je me serais intéressée au sujet », nous confie Julie Herbin, 19 ans, étudiante à l’ISF de Virton.

Yannick Vincent, secrétaire fédéral de la CSC Luxembourg, n’imagine pas ne plus organiser de telles rencontres. « Il faut sensibiliser les jeunes à toutes les thématiques qui nous tiennent à cœur comme le droit des femmes, du travail et de la mobilité. On avait déjà organisé cela l’an passé. On remarque parfois que notre personnel et nos affiliés découvrent encore certaines choses. Je ne me vois pas ne pas organiser cela l’an prochain », termine-t-il. Dans l’après-midi de ce vendredi, c’est donc le public dit «classique» qui pourra visiter et rencontrer les membres du syndicat. Une journée qui se clôturera par un repas et un concert du groupe «Triplay».