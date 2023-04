Arlon: Une salle du home de la Knippchen dédiée à France Gérard

Une salle porte désormais son nom, située entre la cuisine et le bureau dans lequel sont gérées les livraisons des repas à domicile. Un endroit qui n’a pas été choisi au hasard puisque c’est là que l’Arlonaise passait beaucoup de temps.

"Nous avons mis sur pied une commission chargée de donner des noms à certains endroits du CPAS avec l’aide de deux historiennes, explique Alain Deworme, le président du CPAS. Dès le premier tour de table, le nom de France a été cité et choisi à l’unanimité. Elle a commencé à travailler au CPAS en 2002 avec beaucoup d’engagement et de cœur. Elle aimait ce métier de contact auprès des personnes âgées et isolées. On ne voulait pas que la mémoire de France s’éteigne."

Jean-Michel Balon, le directeur général du CPAS, a lui aussi rendu hommage à France Gérard en tant que collège. "J’ai eu la chance de croiser France. Elle était rayonnante, avait un supplément d’âme, une bienveillance profonde qui touchait tout le monde et les clients auprès desquels elle apportait sa générosité. Elle nous manque toujours."

Présente également, la secrétaire d’État Sarah Schlitz en charge de l’égalité des Chances, des Genres et de la Diversité, était elle aussi très émue. Cette dernière est revenue sur les circonstances du décès de France Gérard qui ont marqué le personnel du CPAS et la communauté arlonaise en général. "La lutte contre les féminicides ne fait que commencer. On a réussi avec l’ensemble des ministres au niveau des régions, des communautés et du fédéral à se mettre ensemble pour un grand plan d’actions de lutte contre la violence faite aux femmes. C’est un comportement que l’on doit changer au niveau de cette mentalité de droit de vie ou de mort, de contrôle sur la vie des autres. La plaque permettra de ne pas oublier France et les autres victimes de féminicide. Il est important que les victimes et les témoins parlent", insiste la secrétaire d’État.

Un hommage en présence de nombreux proches de France dont sa maman, ses sœurs et sa fille. "C’est un très bel hommage pour ma sœur, souligne Silvia Gérard. France était tellement une belle personne. Jamais je n’ai entendu un mot mauvais sur elle. Elle s’occupait toujours des autres. Jamais d’elle-même. Maintenant avec le recul, on se rend compte de ce qu’elle a vécu, qu’elle était une femme soumise. Elle n’a jamais rien dit. Elle ne se voyait pas comme une victime. On ne connaissait pas ces choses-là dans notre famille. Les femmes qui sont concernées n’en parlent pas. C’est dommage. Alors que de nombreuses femmes sont concernées par la maltraitance physique ou psychologique."

L’enquête menée en France où ont été commis les faits et où est détenu l’auteur qui est en aveux, est toujours en cours.