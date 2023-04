Une tradition qui perdure depuis 1980 à l’initiative d’une commerçante. L’idée étant d’inscrire des phrases sur les vitrines des commerces de la rue des Faubourgs. "On écrit des phrases humoristiques jamais méchantes mais parfois un peu piquantes. On s’adapte à la situation du commerce, sans prévenir les commerçants. L’idée est de faire venir du monde en ville, de créer une animation", explique une Morue proche de Maurice le poisson d’Arlon. Certains commerçants jouent le jeu en laissant l’inscription plusieurs jours. D’autres effacent dès le matin du 1er avril.

Chaque année depuis 43 ans, un collectif arpente donc la rue des Faubourgs, craie en main, pour commettre son œuvre. Sauf en 2019 lorsque le mouvement s’est quelque peu essoufflé, avant d’être remis sur pied dès l’année suivante. Et il s’est d’ailleurs étendu cette année.

180 commerces cette année

Maurice le poisson est en effet passé cette année à la vitesse supérieure. Il ne se contente plus de marquer son passage à la rue des Faubourgs mais étend son territoire. "Cette année nous avons changé notre mode opératoire, poursuit la Morue. Nous sommes allés cette fois dans l‘ensemble du centre-ville et jusqu’à la rue de Neufchâteau où les commerces souffrent des travaux, la gare, la Grand – Place, la rue de Diekirch. Nous avons pris cette fois contact avec les commerçants pour les associer à notre démarche. Sur plus de 200 sollicités, 180 ont répondu positivement sans savoir ce que nous allions écrire. On ne s’attendait pas à un tel succès !"

Avec Christophe Letté et la Maison des jeunes

Autre nouveauté, Maurice le poisson d’Arlon a fait appel à Christophe Letté, graffeur arlonais, pour dessiner les poissons sur les vitrines. Une grande première pour ce dernier. "J’ai toujours vu les inscriptions sur les vitrines depuis que je suis gamin. Quand on est venu vers moi, je n’ai pas pu refuser. C’est flatteur. C’est une démarche qui s’inscrit dans une énergie positive", relève le graffeur qui a déjà travaillé sur toile et même sur la carrosserie d’une voiture.

Cette fois, il s’est attaqué aux vitrines, avec quelques contraintes. "Je me limite à dessiner des poissons. C’est assez nouveau pour moi. J’ai réalisé une vingtaine de modèles que Maurice le poisson a validés. Des dessins qui ont été réalisés sur les vitrines à l’aide d’un Posca blanc avec une mine assez fine dont je n‘ai pas l’habitude. Mais il faut savoir s’adapter à la situation. Il y avait beaucoup à faire du coup pas le temps de détailler les dessins." Pour honorer la centaine de vitrines, Christophe Letté a pu compter sur l’aide d’un ami graffeur.

La Maison des jeunes d’Arlon a également été invitée à participer à cette action. Les jeunes ont réalisé des dessins colorés de poissons qui ont été affichés dans les vitrines vendredi matin déjà.

Une triple collaboration qui a permis à Maurice le poisson d’étendre son territoire de jeu et d’apporter une touche d’humour en ville qui ne passe pas inaperçue et offre une pause lecture aux passants.