Pas de suppression des arrêts de Stockem et Aubange avant 2027

D’après la SNCB, supprimer de tels arrêts trop peu fréquentés aurait permis Le nouveau plan de transport 2023-2026 prévoyait la suppression de plusieurs arrêts de train: 22 selon nos confrères du Soir, dont deux en province de Luxembourg. Ceux de Stockem et Aubange.

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet avait d’ores et déjà manifesté son opposition à de telles suppressions. Finalement le CA de la SNCB, qui a approuvé ce vendredi soir, le nouveau plan de transport de la SNCB a décidé, concernant la possibilité de continuer à desservir ou d’ouvrir un certain nombre de points d’arrêts, de reporter toute décision en la matière à un plan de transport ultérieur.

En clair, les arrêts d’Aubange et Stockem, apparemment menacés de fermeture, resteront bel et bien ouverts, jusque 2026 au moins.

Une décision reportée, voilà qui soulagera pour un temps les navetteurs qui empruntent le train à Aubange et Stockem. Et il y a fort à parier qu’entre-temps, les Amis du Rail et les édiles locaux monteront au créneau pour défendre ces deux arrêts.

Cela aurait été "un non-sens"

Pour le bourgmestre d’Aubange François Kinard, supprimer l’arrêt d’Aubange aurait été "un non-sens, allant à contre-courant de tout ce qui est développé et voulu par les différents gouvernements pour développer les transports en commun. À l’heure où on promeut les lieux multimodaux et où l’on veut convaincre les citoyens de ne pas prendre la voiture, c’est incompréhensible. Au contraire, on devrait rouvrir des arrêts. "

L’argument du gain de temps de deux à trois minutes si on supprime un arrêt et d’une plus grande ponctualité des trains, François Kinard le balaie d’un revers de main. "Ce n’est pas comme cela qu’il faut gagner du temps, mais en investissant dans le matériel et dans l’infrastructure ", souligne-t-il.

La Ville d’Aubange va investir dans des bornes de recharge pour voiture et vélo électriques à proximité de la gare d’Aubange. Gare qui fait partie d’un vaste projet cyclo-piéton qui traverse les frontières. "Fermer l’arrêt n’a aucun sens, répète le mayeur. C’est une logique qu’on ne comprend pas du tout. Au contraire, il faut renforcer cette ligne vers le Luxembourg, encourager les navetteurs à prendre le train à Aubange plutôt qu’à Athus afin de désengorger Athus. "

Ce nouveau plan de transport comprend de nombreux volets. Il sera présenté aux autorités locales dans les prochaines semaines, lors d’un roadshow organisé par la SNCB et Infrabel.