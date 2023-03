Les Engagés veulent plus de sport à l’école

Pour René Collin, on doit aller plus loin que la réforme du tronc commun: "C’est une question de santé, l’opportunité de donner le goût, quand on est en forme physiquement, on l’est plus au point de vue intellectuel, la cohésion sociale y gagne, il n’y a que des bénéfices à faire du sport".

Il rappelle que selon l’OMS, seuls 36% des Belges ont une activité physique régulière.

Le député de débuter: "Et si on commençait par nommer les enseignants d’EPS (NDLR: éducation physique et sportive) par leur vrai nom et plus par cette appellation totalement obsolète"Prof de gym ?". Cela leur ferait un bien fou. Nous ne pouvons que regretter que les enseignants d’EPS aient été si maltraités durant la crise sanitaire, relégués par circulaire en surveillant de salle d’étude".

Pour lui, ces cours d’EPS sont l’endroit idéal pour une socialisation harmonieuse. L’ancien ministre de regretter que trop souvent les pratiques soient conditionnées par les infrastructures et le matériel.

Concrètement les Engagés avancent plusieurs mesures: une campagne de promotion des activités sportives et des cours d’EPS à l’école dans et hors cadre scolaire, un cadastre des infrastructures sportives scolaires, dont les piscines d’écoles. Ils aimeraient des incitants à destination des PO pour la mutualisation des infrastructures scolaires en dehors des heures scolaires. Ils prônent une étude de faisabilité d’insertion d’activités sportives dans la journée des élèves du primaire et du secondaire.

Sans oublier des collaborations avec les clubs sportifs pour organiser des activités sportives en école, sur les temps de midi ou dans l’après-midi. Enfin, ils réclament un potentiel humain par l’engagement d’un cadre permettant l’accompagnement de ses activités sportives, à hauteur d’un ETP par 450 élèves dans le primaire.

Le débat reviendra avec une étude de la Fondation Roi Baudoin sur les rythmes journaliers. "C’est tout jeune qu’on doit donner le goût du sport", conclut l’ancien ministre.