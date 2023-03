La rue du Dispensaire à Arlon, prioritaire en 2024

Les autorités communales sont évidemment au courant de la situation et la rue du Dispensaire figure dans les dossiers programmés en 2024. "On planche actuellement sur un dossier global avec la plaine des Manœuvres, précise Kamal Mitri, échevin en charge de la Mobilité et des Travaux. On en est au stade de l’avant-projet. En attendant, on ne veut pas colmater les trous à la rue du Dispensaire. On veut bien faire les choses. Cet axe fait partie des priorités mais on n’engagera pas de travaux avant 2024. C’est une question de cohérence. On ne peut pas fermer cette route tant que les travaux de la rue de Neufchâteau ne sont pas terminés. Sinon on ne pourra vraiment plus circuler en ville. On ne peut malheureusement pas encore passer par les airs."

Un projet est donc également en cours pour la plaine des Manœuvres, située à l’arrière du palais de justice. Un grand espace vert transformé dans sa partie haute en un parking gratuit très prisé. Une plaine qui accueille également le chapiteau du carnaval et la fête foraine deux fois par an.

Un parc urbain

L’aménagement de ce vaste espace en ville tiendra compte de plusieurs critères. "Nous voulons y aménager un espace partagé entre la mobilité, les événements et l’environnement, poursuit Kamal Mitri. On doit tenir compte des habitants, des écoles qui se trouvent à proximité, des activités. On va garder un espace pour le parking et aménager un parc urbain dans l’espace disponible. Un parc mixte qui sera aménagé pour permettre la circulation des piétons avec l’installation de bancs pour en faire un endroit de convivialité." Un projet qui, dans sa globalité, ne verra pas le jour avant plusieurs mois.