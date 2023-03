La fontaine de la place Didier à Arlon sera végétalisée

Les fontaines à jets sont installées depuis 17 ans à la Place Didier à Arlon. Mais cet été, l’eau n’y coulera plus. Le Collège communal a décidé de remplacer ces fontaines par une pergola végétalisée. Six variétés différentes de plantes grimpantes sélectionnées par le service Environnement de la Ville seront plantées aux 6 pieds de cette pergola en structure métallique réalisée par le service Forge de la Ville: houblon, glycine, lierre, jasmin d’hiver, hortensia et passiflore permettront une végétalisation avec des couleurs, des odeurs et des périodes de floraison variées. Le tout en créant une toiture naturelle qui rafraîchira la place durant l’été et permettra de s’y reposer à l’ombre.