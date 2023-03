La facture explose pour les futures rénovations du foot à Fouches

Ce dernier a présenté le projet de rénovation des infrastructures du club de foot et la réalisation d’un terrain naturel. Une ultime étape après la présentation de l’avant-projet en septembre 2021 et l’accord de principe voté il y a un an, qui précède la signature de la promesse ferme du ministre Dolimont.

L’estimation de 2021 revue à la hausse

Fin mars 2022, le pouvoir subsidiant a marqué un accord de principe sur cet avant-projet et fixé le montant provisoire maximal de l’intervention régionale à 873 460 €, ce qui correspondait à 60% du montant subsidiable provisoire majoré de certains frais.

Le montant global de ce marché est estimé à ce jour à 1 924 155 € TVA comprise. Or, en 2021, l’avant-projet faisait état d’une dépense de 1 386 448 €. Soit une augmentation de plus de 537 000 € en un an. Le club prend à sa charge 12,5% du montant total des travaux.

"Certes, le montant des travaux est conséquent et une augmentation importante est notamment liée à des impositions des services de secours et par l’augmentation actuelle des matériaux. Néanmoins, le subside à l’accord de principe pourra être majoré de 10% et on peut espérer une bonne nouvelle lors de l’ouverture des offres. Nous avons écrit au Ministre Dolimont, en mettant Infrasports en copie, pour qu’il puisse peut-être nous aider davantage. Le club mérite avoir amplement ces infrastructures de qualité", poursuit l’échevin.

Le club comporte 5 équipes de jeunes et peut en espérer une ou deux supplémentaires l’année prochaine. Le club compte également au niveau des adultes une équipe première et une équipe réserve.

Un bâtiment semi-enterré

L’auteur de projet, M. Lepenne, du bureau Eco-Site à Arlon, a présenté le projet. Les 3 bâtiments actuels seront réunis en un seul le long du terrain. Les vestiaires et douches au niveau inférieur et à l’étage la buvette avec une cuisine, une réserve et un ascenseur. Le bâtiment sera semi-enterré pour limiter son impact visuel alors qu’il se trouve en zone verte. L’extérieur sera recouvert d’un bardage en bois. La seconde phase des travaux concernera la rénovation du terrain. Un chantier prévu pour une durée totale de 300 jours ouvrables.

"Je ne peux pas comprendre qu’on oblige d’enterrer le bâtiment alors qu’on se trouve en zone inondable. C’est du non-sens. On devrait à la limite mettre le bâtiment sur pilotis. Il faudrait aussi un terrain synthétique", regrette le conseiller Écolo + Jean-Marie Lambert. "Infrasport et le fonctionnaire délégué n’ont pas voulu de terrain synthétique", répond Didier Laforge.

L’auteur de projet se veut rassurant: "Il est prévu un cuvelage étanche et d’ajouter une étanchéité à l’intérieur du bâtiment pour avoir le contrôle avant faire maçonnerie intérieure. Ainsi que des drains en plus au niveau superficiel au cas où eau remonterait. Infrasport ne finance pas terrain synthétique en zone inondable."

Pas convaincu, Jean-Marie Lambert craint que les drains soient sous eau. "Le terrain sera davantage percolant et filtrant, rassure à son tour Didier Laforge. Il est important pour la vie sociale et sportive du village d’avoir une infrastructure à cet endroit un peu excentré d’Arlon. On a voulu acheter le terrain situé derrière le cimetière, mais les propriétaires ont refusé". Au vote, Jean-Marie Lambert s’est abstenu.