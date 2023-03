On a refusé du monde au concours de 12 heures du puzzle organisé à Arlon par le Kiwanis

En 2015, une gynécologue arlonaise, passionnée de compétitions de puzzle, a eu l’idée d’organiser une compétition dans le chef-lieu de la province de Luxembourg, sous l’égide du Kiwanis et au profit de ses œuvres pour l’enfance défavorisée. "Trente équipes y avaient participé, se souvient Bénédicte Istace, la maîtresse de cérémonie. Le concours a été interrompu pendant trois ans pour cause de Covid, nous en sommes donc à la sixième édition. Nous nous posions des questions quant à la participation, mais visiblement, les passionnés sont en manque, car nous avons fait le plein avec 130 équipes participantes et même une participation internationale avec une équipe italienne, une équipe allemande et cinq équipes grand-ducales. Nous avons dû refuser du monde."