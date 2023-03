Les places du parking diminuent, celles du cimetière augmentent à Arlon

7 places perdues

Par contre, il ne sera plus possible de se parquer au pied des trois platanes remarquables. On passera dès lors de 108 à 101 places, soir une perte de 7 places de parking.

Le trottoir situé le long du parking, rue de la Caserne, sera renouvelé avec des pavés autobloquants en béton. Ceux qui sont actuellement posés ne sont plus fabriqués.

Un chantier subsidié par le fonds Feder ou du moins ce qu’il en reste pour la fiche-projet de la rue Reuter. Une queue de subside tout de même intéressante puisque le coût des travaux s’élève à 242 741 € TVA comprise dont seulement 32 676 € à charge de la Ville.

Des travaux, d’une durée de 40 jours, qui débuteront en août pour se terminer à la mi-octobre au plus tard. "Est-ce bien judicieux de se lancer dans cette affaire alors que place Léopold n’est pas terminée", s’inquiète Jean-Marie Triffaux (Pour vouS). "On doit le faire avant le 31 décembre sinon on doit payer la totalité du prix", indique le bourgmestre (Arlon 2030).

Marie Neuberg (Pour vouS) s’étonne du planning en pleine rentrée scolaire et de l’impact sur la mobilité pendant la durée des travaux. Avec quelle solution alternative pour le parking ? "Il y a 60 places dans le parking à la rue Busch qui n’est pas saturé, et le parking en face de l’hôtel de Ville, rappelle l’échevin Mitri (Arlon 2030). Un plan de mobilité sera communiqué à l’avance. Ce sera une période difficile".

Romain Gaudron s’étonne de la présentation maintenant au conseil communal et du timing serré avec le risque de ne pas être dans les temps et de perdre le subside. "Le Feder est toujours un peu en retard et il faut souvent retravailler les dossiers. On aurait préféré faire les travaux pendant le chantier de la place Reuter. Cela n’a pas été le cas", relève Vincent Magnus.

Quant à savoir pourquoi pas plus de bornes électriques, l’échevine Anne Lamesch (Arlon 2030) indique que "le réseau n’est pas prêt pour les installer. C’est d’ailleurs une question qu’il faudra se poser. Ores devra installer une cabine haute tension et prendra en charge la tranchée jusqu’à 25 mètres puis la ville paiera."

80 places de plus au cimetière d’Arlon

Le cimetière d’Arlon va lui aussi subir un lifting avec l’aménagement d’allées piétonnes et des bordures en béton délimitant les allées entre les emplacements d’inhumation. Les 8 points d’eau du cimetière seront remplacés et une fontaine sera installée. Le cimetière va également s’étendre avec 80 nouveaux emplacements disponibles. Et ultérieurement 60 places encore en plus. Dans 10 ans, une nouvelle aire cinéraire sera installée sur le site. Alors que le ratio entre crémations et inhumations s’inverse depuis quelques années pour atteindre 60% de crémations.

Les travaux, d’une durée de 50 jours ouvrables, ont un coût estimé à 140 660 € TVA comprise.

Nous reviendrons sur les autres points du conseil dans une prochaine édition.