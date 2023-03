Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Arlonais ont hâte de voir revenir la 42e édition de leur carnaval dans leur ville. Après trois annulations consécutives en raison de la crise sanitaire, l’excitation est palpable alors que la ville se prépare à accueillir à nouveau cette tradition tant attendue.

Un symbole de la résilience de la communauté arlonaise

Numa Glesener, président d’Arlon Carnaval, précise: "Le retour du carnaval est plus qu’une simple fête, c’est un symbole de la résilience de la communauté arlonaise après trois années très difficiles socialement. Les habitants sont prêts à célébrer ensemble, à partager des moments de joie et à retrouver un sentiment de normalité. Le carnaval est de retour, et avec lui, une lueur d’espoir pour l’avenir. Nous avons concocté un programme qui devrait plaire aux petits comme aux grands !"

Le programme

Le coup d’envoi des festivités sera donné le jeudi 9 mars à 18h avec l’habillage du Cerf en compagnie de la cour princière. Ce sera également l’occasion de présenter le comité Arlon Carnaval, qui s’est démené comme un beau diable pour mettre sur pied cette édition d’ores et déjà historique.

Le vendredi 10 mars auront lieu la grande soirée déguisée et le concours des plus beaux déguisements et cela à partir de 21h à la plaine des Manœuvres. L’ambiance sera animée par la Sono BreakOut.

Le samedi 11 mars, les enfants sont à l’honneur avec le cortège des enfants, qui partira de l’hôtel de ville vers la plaine des Manœuvres à 13 h 30 (rendez-vous à 13 h).

Le cortège sera suivi du bal masqué des enfants sous le chapiteau à 14 h, avec des animations spécialement dédiées aux plus jeunes, telles qu’un atelier de grimage et un spectacle de clown et de magie. À 15h pétantes, un spectacle pour enfants sera joué sous le chapiteau. Du côté des adultes, l’intronisation du futur prince Carnaval et de sa cour aura lieu à partir de 14 h 30 à l’hôtel de ville. Le cortège se rendra ensuite jusqu’à la plaine des Manœuvre où sera célébrée la Joyeuse Entrée. En soirée, le grand bal du carnaval débutera dès 21h avec DJ A.R.T derrière les platines. À noter également qu’un concert des musiques Suisses aura lieu à la place Didier à 21 h. Ambiance garantie dans les cafés du centre-ville !

Le dimanche 12 mars, la fête battra son plein avec des activités pour tous les âges. En matinée, des animations seront organisées dans les rues du centre-ville par les gilles "Les fidèles arlonais".

Dès 14 h 30, la grande cavalcade sera le point d’orgue du week-end avec 45 groupes et musiques confondus. Les fêtards se donneront rendez-vous dès 15 h 30 pour le bal carnavalesque, toujours sous le chapiteau de la plaine des Manœuvres. Enfin, le rondeau final aux Feux de Bengale aura lieu à 20h depuis le Café du Nord.

Infos pratiques & programme complet sur: www.arloncarnaval.be