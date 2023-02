Berlin, ville de résistances multiples, pour nourrir la réflexion des jeunes et des aînés

Et c’est au pied de celles-ci, que membres du conseil provincial des jeunes de la province de Luxembourg (CPJ) et des membres du conseil consultatif provincial des aînés sont partis à pied, ce samedi, par petits groupes dans les rues du quartier du Kreuzberg pour découvrir les initiatives citoyennes. Au travers de fresque et de lieux emblématiques, ces initiatives sont une forme d’expression, pouvant aussi être vue comme une forme contemporaine de résistance.

Une découverte de Berlin, quelque peu atypique, et sous une météo hivernale, alimentant la réflexion d’un voyage de mémoire de jeunes et d’aînés de la province de quatre jours, encadré par l’association des Territoires de Mémoires, dans la capitale allemande. Berlin au cours de ce XXe siècle a été le lieu le lieu de résistances multiples.

Celle tout d’abord au régime nazi, y compris même au sein la population allemande, que le groupe a pu découvrir au musée et au mémorial de la Résistance Allemande, complétée par une visite du camp de Sachsenhausen. Après la chute du IIIe Reich, l’Allemagne a été divisée en République fédérale d’Allemagne à l’Ouest (RFA) et république démocratique (RDA) à l’Est

Le régime nazi a laissé place au régime autoritaire de la RDA

Mais la RDA, régime communiste, n’avait, au regard de l’histoire de démocratique que le nom. Berlin Ouest étant une enclave capitaliste au sein d’un espace communiste. Et à l’Est, la police politique de la RDA veiller à mater toute tentative de contestation. Les opposants, arrêtés parfois pour avoir manifesté, pouvant se retrouver dans la prison de la Stasi à Berlin Est.

Autant de lieux que jeunes et aînés ont visité à Berlin. À noter qu’une petite délégation quatre jeunes français du conseil départemental des jeunes de Moselle, pendant du CPJ, étaient aussi invités à ce voyage de mémoire mis sur pied par le service citoyenneté de la province de Luxembourg coordonnant le conseil provincial des jeunes.

Des connexions entre conseils

"Nous voulons amener à un travail de mémoire pour en retirer quelque chose en termes d’éducation à la citoyenneté, explique Cédric Boonen des Territoires de Mémoire. Nous partons d’un exemple du passé pour voir s’il y a des liens avec le présent et voir si pour les jeunes, voir les moins jeunes, cela peut faire écho avec des choses qu’ils vivent aujourd’hui. Cela peut être des outils pour une remise en question et travailler l’esprit." Le voyage de mémoire s’inscrit dans un projet plus large. "Nous avons préparé le voyage en amont mais en aval, l’objectif est de déboucher sur des projets et des connexions entre le conseil départemental des jeunes de Moselle et les jeunes de la province de Luxembourg, précise Nicolas Dalaidenne, du service citoyenneté de la province de Luxembourg. Mais également des relations, voire des projets, avec les aînés."

Nous reviendrons plus longuement dans une prochaine édition sur ce voyage de mémoire à Berlin.

Une ville qui a encore été le théâtre d’une autre forme de contestation et de manifestations, dénonçant la Guerre en Ukraine, ce week-end, alors que le groupe était dans la capitale allemande. Avec comme action la plus symbolique, l’arrivée de l’épave d’un char russe abattu en Ukraine, et amené par des activistes pour être posé devant l’ambassade de Russie.