Une solution pour désengorger la rue Saint-Jean à Arlon

Si Écolo + ne s’oppose pas à la mesure, Géraldine Frognet souligne que peu d’automobilistes respectent le 30 km/h dans la rue du Marché au Beurre ? ? ? Quand d’autres prennent la rue des Carmes en sens interdit. Romain Gaudron regrette que la zone ne soit pas élargie comme le définissait le plan communal de mobilité.

Les pistes cyclables confirmées aussi

"Nous revenons au conseil pour une approbation du conseil de pérenniser ce projet initié en période post Covid et financé par la Région wallonne pour créer des pistes cyclables dans les rues Saint-Jean, de la Synagogue, de la Caserne, de Diekirch et des Faubourgs. On a dû progressivement adapter les pistes pour des questions de sécurité après avoir entendu les usagers, les commissions qui ont participé à l’évaluation (Gracq, TEC, police, ACIA…), et le fonctionnaire délégué à la sécurité routière de la Région a fait un rapport complet et donné un avis positif."

Suppression du parking rue Saint-Jean

Le conseiller Henri Manigart (MRMC) demande s’il y a eu un comptage des cyclistes. "Au niveau du carrefour entre la rue des Faubourgs, la rue de Neufchâteau, la rue Castilhon et la rue de Bastogne, un mardi entre 7 h 30 et 8 h 30, une vingtaine de cyclistes sont passés par là. C’est le chiffre le plus important. Au feu de la rue Saint-Jean, ils étaient moins nombreux", précise Thibaut Vincent, conseiller en mobilité.

"Il y a des bouchons énormes parfois jusqu’au-dessus du Palais de justice et la rue du 25 août, surtout à la sortie des écoles, poursuit Henri Manigart. A la rue Saint-Jean, il faudrait absolument faire une sortie pour tourner à droite et rétablir la situation comme avant. Quand les véhicules pouvaient se mettre sur une bande pour tourner vers la rue Reuter."

L’échevin de la mobilité acquiesce mais émet un bémol. "Ça nécessite de supprimer les places de stationnement à gauche de la rue. Mais avec les travaux de la place Léopold et les autres chantiers ailleurs qui gênent le stationnement, le collège préfère attendre. On a demandé à la Région wallonne de phaser le feu tricolore pour le mettre au maximum afin de libérer la partie montante de la rue Saint-Jean. C’est moins gênant depuis que c’est en place, mais il y a encore un ralentissement de la circulation à la sortie des écoles. On proposera certainement un tourne à gauche quand on pourra enlever les places de parking à droite dans la rue ", confirme Kamal Mitri.

Mais le conseiller MRMC n’en démord pas: "Le comptage des vélos dont on parle est en heure de pointe, la journée il n’y a pas 50 vélos qui circulent sur ces pistes cyclables". "Il y a une tendance à utiliser le vélo de plus en plus. Chaque fois qu’on voit un cycliste et un piéton en plus c’est un stationnement supplémentaire pour les citoyens qui doivent se déplacer en voiture", insiste de son côté Kamal Mitri.

Le conseiller de l’opposition Jean-Marie Triffaux (Pour vouS) est dubitatif: "Ça reste mal foutu à la rue de la Synagogue. On a cré le miniring pour fluidifier la circulation à Arlon où toutes les rues étaient à double sens et ça commençait à coincer. Maintenant ce sont des embouteillages dans tout le circuit. Ce n’est pas bien. Vous ne supprimerez pas les places de parking de suite. On va voter contre."