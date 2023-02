Une étude pour résoudre les problèmes d’inondations à Barnich et Udange

René Timmermans (Pour vouS) estime cette étude utile mais émet un doute au niveau du timing. "Les travaux à la rue Hammelsmarsch sont en route et on y pose déjà les canalisations. On va tout recommencer ?" Comme le précise l’échevine, les travaux d’égouttage vont apporter une partie de solution. "On ne peut pas les augmenter. Une partie du problème vient aussi de la rue de l’Eau et des terrains inondés qui servaient de zone tampon et qui vont être remblayés. La solution pourrait être un bassin d’orages pour temporiser l’écoulement des eaux qui traverse la route. L’étude devra le montrer. Ce n’est pas un problème simple."

À Udange également

Une étude similaire sera menée dans le village d’Udange où des problèmes hydrauliques sont liés au cours d’eau du Schleischmülhen qui se trouve en amont de la rue de Meix-le-Tige et fait sortir le cours d’eau de son lit lors de fortes pluies.

Une situation qui fait tiquer le conseiller Jean-Marie Lambert (Écolo + ). "Je reste toujours sur ma faim à Udange où on veut mettre une station épuration. Il y a eu 3 grosses inondations jusqu’à 1,5 m de hauteur. Je ne comprends pas pourquoi installer là une station d’épuration. Il y a une à Wolkrange et il n’y a jamais eu d’étude pour récolter les eaux d’Udange et les amener à la station d’épuration de Wolkrange en l’adaptant au nombre d’habitants.

On veut mettre une station à Udange en aval du moulin, dans une petite vallée verdoyante. Au niveau esthétique ce n’est pas terrible. Alors qu’un site caché se trouve à 1 km. Ni le collège ni le conseil ne sont responsables. Il faudrait faire comprendre à Idélux qu’on n’est pas des moutons à tondre. On manque d’informations et on va trop vite en besogne.

À Udange on a fait un bassin de rétention pour éviter de noyer le centre d’Athus. C’est le barrage d’Assouan tellement c’est gigantesque ! Et on nous a fait en amont une station de déferrisation alors que les habitants d’Udange ont toujours été en bonne santé. Tout cela a un coût. C’est l’Europe qui l’impose. Mais il y a des solutions bien plus simples."

Au vote, unanimité pour Barnich. Jean-Marie Lambert et Isabelle Champluvier (Écolo + ) s’abstiennent pour le projet à Udange.