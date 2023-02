Arlon: des primes et un accompagnement pour la rénovation énergétique des logements

Pour aider les citoyens à choisir la meilleure solution entre les panneaux solaires, les récupérateurs d’eau de pluie, l’isolation de la toiture ou encore du sol, la Ville va mettre en place un service d’accompagnement complet pour les citoyens, géré par un prestataire de services qui sera désigné par la Ville. "L’objectif est de mettre en place un groupement d’entreprises spécialisées dans la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et situées dans un rayon de 50 km autour d’Arlon, de proposer un accompagnement personnalisé des citoyens dans la préparation de leur dossier. Des actions qui seront menées en collaboration avec le guichet de l’Énergie qui est encore trop méconnu à Arlon", précise Fabien Revémont, directeur du département technique.

Un service qui ne sera pas opérationnel avant le mois de septembre. "Le temps de mettre en place ce service, nous allons travailler sur 3 mois cette année. Et nous comptons faire 30 dossiers. Ce que nous permettra le budget de 40 000 € alloué à ce nouveau service", indique Fabien Revémont.

Des primes allant de 150 à 1000 euros

Des Primes communales pour aider financièrement les citoyens vont également être accordées. Pour l’isolation des toitures, des façades, le remplacement des vitrages ou des châssis, l’installation d’un système de chauffe-eau solaire. Ces primes ne sont pas valables pour les systèmes déjà installés.

Elles seront conditionnées à l’octroi des primes de la Région wallonne qui feront foi. Des primes communales accordées dans le cadre de projets qui émanent de la volonté du citoyen et non liés à une obligation. Et dont le montant varie en fonction des revenus, de 150 € à 1000€ cumulables mais plafonnées. Plus le revenu est bas, plus le montant de la prime est élevé. Un budget de 60 000 € est consacré à ces primes pour l’année en cours. Un montant qui sera réévalué en fin d’année.

Paul Kiame (Arlon 2030) craint que ces primes n’arrivent pas à ceux qui en ont le plus besoin. Morad Laqlii (Écolo + ) estime les primes trop basses et peu incitatives par rapport à l’investissement. "On veut donner le déclic via cette prime. Pour pouvoir instaurer ce système. Cela fait partie d’une politique générale et pas seulement de donner 400 €", précise Fabien Revémont. "Le rôle de la Région est d’être incitatif. La prime communale est moins ambitieuse", ajoute l’échevine Anne Lamesch (Arlon 2030).

Des décisions votées à l’unanimité.