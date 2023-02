La province accueille encore 1 250 Ukrainiens

"Ce nombre est constant depuis des mois, souligne Jean-François Jacob chargé de projets au cabinet du gouverneur du Luxembourg, supervisant l’accueil des réfugiés. On constate néanmoins que des réfugiés ont changé d’endroit depuis leur arrivée en Belgique."

En province de Luxembourg, 65% sont toujours hébergés chez des privés. L’appel à la solidarité avait bien été entendu, l’an dernier, par exemple à Neufchâteau. La Ville avait même affrété son bus communal pour aller chercher des réfugiés directement à Bruxelles.

"Nous avions accueilli une trentaine de personnes chez des particuliers, rappelle le bourgmestre chestrolais, François Huberty. Nous avions aussi pris les devants, avec les services du CPAS, pour que l’accueil se passe au mieux avec des traducteurs ou une intégration dans notre entreprise de formation par le travail."

Quasi un an plus tard, quatre familles ukrainiennes sont toujours hébergées par des citoyens.

"Chez eux tout se passe toujours bien mais comme pour toute autre forme de vie collective, les conditions peuvent évoluer pour diverses raisons et certains réfugiés ont changé d’endroit.", poursuit François Huberty.

En général, l’autorité communale qui serait sollicitée pour trouver une nouvelle solution d’hébergement peut introduire une demande sur une plateforme développée par Région wallonne, qui est en liaison avec la cellule du gouverneur pour étudier les demandes et le nombre de places disponibles.

Des réfugiés quittant des endroits privés peuvent donc arriver en centre.

Des besoins suite aux déménagements

Le besoin de nouveaux centres d’accueil peut donc s’expliquer par l’évolution de la gestion de l’accueil et non forcément par de nouvelles arrivées en Belgique. En province Luxembourg, les centres de Provedroux (38 places), Remoiville (50), Beho (68), Barvaux (20) et Herbeumont (50) sont toujours ouverts.

Ceux de Remoiville, Beho et Herbeumont ont été reconventionnés jusqu’à la fin de l’année 2023. Le centre de Barvaux fermera, lui, en principe à la fin du mois de mai. En ce qui concerne Provedroux, le conventionnement avec le CPAS de Vielsalm court, lui, jusqu’à fin du mois de juillet.

Mais des nouveaux centres, gérés par la société Profirst (qui a été désignée par la Région wallonne) ont aussi été mis en place. Un centre a ouvert dans l’ancienne maison de retraite Le Refuge, à Marbehan (50 places) en novembre dernier et l’ancien hôtel Le Saint-Hubert, à Poix-Saint-Hubert, vient d’être reconverti en centre depuis quelques jours (28 places). Un autre, situé dans le gîte Kaleo à Bastogne, aussi de 28 places, ouvrira quant à lui très prochainement ; tout comme un centre de 35 places dans l’ancien hôtel La Tour d’Harival à Virton et un petit centre de 9 places dans un bâtiment privé à Arlon.

Au total, la province de Luxembourg disposera alors de plus de 370 places d’hébergement en centre.

À noter que les services du gouverneur continuent de prospecter afin de pouvoir répondre, si besoin, à la demande.

Dernier chiffre officiel, mais au niveau national, au 14 janvier dernier, 45% des réfugiés ukrainiens domiciliés en Belgique avaient déménagé au moins une fois depuis leur première domiciliation.