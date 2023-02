Rue de neufchâteau à Arlon: les commerçants "en-chantier de vous accueillir" !

Mais le chantier a pris beaucoup de retard. La rumeur d’une faillite de la société désignée par marché public pour l’exécution du chantier, est persistante. Les commerçants ont décidé de réagir et de s’unir en lançant l’opération "En-chantier de vous accueillir".

La Maison Schmit-Beaufays Men, la boulangerie Evrard, la Papeterie Lorraine, la Pharmacie Denis, le magasin Canard-Paon et la coiffeuse Ariake s’unissent pour offrir à leurs clients une raison supplémentaire de franchir leur porte.

Un concours pendant 6 semaines

À partir de ce 7 février, chaque client qui entrera dans l’un des commerces aura la possibilité de participer à un concours pour tenter de remporter un lot mis en jeu par l’un des commerces de la rue. Chaque semaine, c’est un commerçant différent qui mettra un lot en jeu. Chaque vendredi, l’ensemble des bulletins de participation déposés dans les urnes seront rassemblés pour procéder au tirage au sort qui désignera le gagnant. Cette semaine, c’est un gâteau au chocolat réalisé et customisé par le boulanger Evrard qui est mis en jeu.

Une grande bâche sera également installée au rond-point en bas de la rue de Neufchâteau pour insister sur le fait que les commerces restent accessibles.

L’entrepreneur n’est pas en faillite

Face à la rumeur d’une faillite, relayée par les commerçants, l’échevin des Travaux arlonais dément. Lorsque nous l’avons appelé ce mardi matin, il participait à une réunion sur le chantier en présence de l’entrepreneur et du SPW puisqu’il s’agit d’une route régionale. "Il n’y a pas de faillite. Le chantier a repris la semaine dernière. Les travaux ont, il est vrai, pris un certain retard à cause notamment des intempéries et d’un souci d’approvisionnement. Nous sommes occupés à regarder le planning des travaux. L’entreprise va essayer d’avancer un maximum sans interruption. Il est difficile à ce stade de donner un délai pour la fin des travaux", précise Kamal Mitri.

Automobilistes et commerçants devront encore faire preuve de patience.