Arlon : deux chèvres périssent dans un incendie de bergerie à Sesselich

Elle bêle, seule dans le pré. La petite chèvre est la seule rescapée de l’incendie de ce vendredi soir à Sesselich (Arlon). Il ne reste rien de la bergerie d’Éric Jeanty. Malgré l’intervention des pompiers, deux animaux ont péri. Et on a évité le pire, des animaux avaient été vendus la semaine dernière et l’habitation proche n’a rien.