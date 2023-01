Schoppach : un logement géant dans les cartons

Schoppach encore !

Ceux-ci sont situés derrière l’écoquartier de Thomas & Piron à Schoppach. De quoi alimenter les conversations.

L’info est bien confirmée par les anciens propriétaires, la famille Collignon, qui y tient une ferme familiale. Les terrains étaient en indivision. Soit une zone de prairies à l’arrière de la longue rue Halbardier. Une surface immense, avec un potentiel énorme.

Si la famille Collignon confirme bien la vente, c’est un motus et bouche cousue qui prévaut du côté de l’un des frères contactés. Il ne livrera pas le nom de la société acquéreuse et se limitera à nous confier: "Oui, c’est fait, ben oui, c’était en zone rouge". On ne saura rien de plus.

On avait appris que les ex-propriétaires avaient eu des réunions en mars avec de potentiels acquéreurs. Au moins trois, et du lourd ! Il nous revenait que des contacts avaient été pris avec les administrations régionale et communale. Mais rien ne filtrait.

Sujet délicat

Quand on connaît le contexte hyper touchy de l’immobilier à Arlon, celui de la demande, de la pression foncière mais aussi de l’après ZAD, voilà un dossier qui pourrait vraiment être au cœur des débats dans les mois à venir.

À l’approche des élections, ce dossier pourrait faire se positionner les diverses listes sur le devenir d’Arlon. Un des enjeux est en effet la mobilité ! C’est que dans le secteur, il y a l’écoquartier, puis sans doute bientôt aussi sa seconde phase. Mais encore le futur projet de la Briqueterie. On n’est pas loin du projet de la cité administrative. Devrait aussi rejoindre, à la place de l’Yser, le charroi d’Udange-La-Neuve ! On parlait toujours aussi d’achever le contournement sud d’Arlon, qui est avoisinant des terrains achetés.

Combien ?

Si pour l’instant, ce sont bien de vertes pâtures, cela ne devrait donc pas le rester. De sources fiables et recoupées, les promoteurs intéressés rêvaient déjà de 200 à 250 logements, voire plus ! À ce stade, des données qui ne peuvent être vérifiées, ni les conditions d’urbanisation, mais ce qui est certain, on est bien en grande partie en zone urbanisable.

Alors maisons unifamiliales ou plus probablement mixité immobilière ? C’est trop tôt. Des voiries devront être créées. Tout est à écrire. Aucun avant-projet n’a encore été rentré pour un projet d’urbanisation.

Preuve cependant que les choses ne semblent pas traîner, des riverains ont été contactés pour céder des bandes supplémentaires de terre. Voilà tout le sud d’Arlon qui ne cesse de bouger ! "Que va-t-on nous construire ?", s’interroge déjà une habitante concernée. Même si ce n’est pas demain que l’on pendra la crémaillère, les questionnements se font jour.