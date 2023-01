Batopin et Bpost sur le terrain du cash: un distributeur neutre à Arlon et un retour à Libin

Avec tout d’abord l’implantation progressive du nouvel acteur Batopin. Cette initiative regroupe quatre banques – Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC – qui s’unissent pour développer, depuis septembre 2021, un réseau unique de distributeurs d’argent liquide neutres. Sur les enseignes y figurent seulement les mentions Batopin et Bancontact (quasi un nom commun dans le langage courant).

Objectif de Batopin: avoir ouvert, d’ici fin 2024, 2240 points cash. Actuellement Batopin cite un chiffre de 45% du déploiement prévu, à savoir 27% de points actifs et 18% d’endroits déjà attribués.

La volonté de Batopin est de sortir les distributeurs de billets des agences bancaires, parfois excentrées, pour les installer dans de nouveaux endroits en centre – ville ou près de points commerciaux.

Un point unique à Arlon

"Le projet Batopin répond à une stratégie afin d’installer des points de retrait d’argent liquide là où il y en a besoin en fonction des études, explique Vincent Bayer, porte-parole de Batopin. Le but des banques partenaires est de ne plus multiplier les distributeurs, car cela représente un coût en termes de gestion ou de location. Batopin vise également un réseau unique afin de ne plus avoir de double emploi en matière d’offres."

Un nouveau point cash Batopin devrait être opérationnel dès fin janvier/début février dans la Grand-Rue à Arlon.

Mais, petite révolution, ouvrir un point cash Batopin signifie aussi à terme la disparition dans la foulée des distributeurs dans le sas des agences.

"Quand un nouveau point cash est ouvert, les distributeurs des agences ne sont pas immédiatement mis hors-service, et ce pour laisser le temps aux clients des banques concernées de s’adapter.", précise cependant le porte-parole de Batopin.

Bouillon, Martelange et Athus dans la liste

Ce regroupement concerne uniquement les institutions bancaires concernées. Libre à un autre acteur de laisser son distributeur actif. Cela a été le cas à Bastogne malgré l’arrivée de Batopin. En province de Luxembourg, des points Batopin sont aussi déjà présents à Hotton, Durbuy, Bertrix et au shopping Cora de Messancy

Des points cash seront aussi également mis en service courant de cette année à Bouillon où il n’y a d’ailleurs plus que l’agence ING offrant ce service (Quai du Rempart), à Libramont (Avenue de Bouillon), à Martelange (Pont de la Sûre) et à Athus (Grand-Rue). Pour 2024, un point est déjà annoncé à St-Hubert (Place du Marché).

D’autres ouvertures seront annoncées en fonction de la prospection de Batopin.

Dans certains points, les clients des banques partenaires peuvent aussi y déposer des billets sur leur compte.

Bpost aussi en renfort

À côté des banques privées et du projet Batopin, Bpost joue aussi un rôle dans la distribution d’argent liquide avec ses propres distributeurs. Cette mission est même reprise dans son 7e contrat de gestion comme entreprise publique, entériné par le gouvernement fédéral, et courant sur la période 2022-2026.

Il y est stipulé que Bpost doit s’engager à maintenir au moins 350 distributeurs dans les bureaux de poste et doit même assurer la présence d’un tel dispositif dans une commune où ce service n’est plus offert.

"Cette option est envisagée après une demande d’une commune, indique Laura Cerrada Crespo, porte-parole de Bpost. Nous nous assurons aussi que ce service, offert par une banque notamment n’existe plus, ou qu’il n’y a pas un autre projet, comme Batopin, qui pourrait se mettre en place."

Une désertification dans laquelle s’est retrouvée la commune de Libin après la fermeture de l’agence ING au centre de la commune, fin 2019. En dehors des heures d’ouverture du bureau de poste, impossible de retirer du cash. Seule solution, se rendre dans une commune voisine.

Mais au printemps prochain, un distributeur de billets sera à nouveau accessible 7 jours sur 7, de 6h à 23h à Libin. Il sera installé dans un petit local à côté du bureau de poste. La commune cédera une partie du bâtiment où sont notamment installés les services du CPAS. Une arrivée nécessitant des petits travaux mais découlant des tractations entre la commune et Bpost.

Au total, en province de Luxembourg, au 31 décembre 2022, Bpost exploitait 36 distributeurs dont 28 dans des bureaux de poste. Leur placement est payé à 100% par l’État fédéral selon une enveloppe définie.

Pour 2023, le contrat de gestion de Bpost limite le nombre de nouveaux distributeurs dans les communes qui en font la demande à 15 pour tout le pays.