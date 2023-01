L’ASBL « Générations Solidaires » lance son traditionnel appel à projets

Une manière pour les participants de se faire connaître mais aussi de gagner une belle enveloppe.

Sur les six premières éditions, ce ne sont pas moins de 650 projets qui ont été proposés.

"Tous sont en ligne sur notre site internet, explique Katel Fréson, coordinatrice de l’ASBL. Cela permet de puiser de bonnes idées. Tous les projets proposés cette année y figureront aussi puisqu’au mois d’avril, le public pourra voter pour celui qu’il préfère."

Des projets innovants et locaux

Le but est que les projets proposés soient innovants, locaux et ancrés dans la réalité. Ceux-ci peuvent être proposés par des collectifs de citoyens impliquant au moins un jeune de moins de 26 ans, des associations ou des organisations travaillant au niveau local et/ou régional, mais aussi par des écoles primaires, secondaires, de l’enseignement supérieur ou universitaire.

"L’engouement ne faiblit pas au fil des années, reprend Katel Fréson. L’appel à projets a déjà permis de mettre en valeur des associations qui débutaient. Par exemple, Cheveux au Vent à Arlon a reçu le prix Coup de Pouce d’une valeur de 5 000 euros en 2021. Ils venaient tout juste de se constituer en ASBL. Ils proposent des balades à vélo aux personnes à mobilité réduite. À Marche-en-Famenne, l’ASBL Génération Roulotte a reçu 10 000 euros avec le prix Générations Solidaires. Il s’agit d’une troupe de théâtre itinérante avec des adolescents. Elle propose des spectacles au sein des villages, avec une roulotte tirée par des chevaux de traits. Or’normes, à Manhay, a également reçu 5 000 euros pour son potager. L’objectif est de mettre en avant tout le monde."

Des prix allant jusqu’à 10 000 euros

Les prix remis aux différents lauréats sont donc conséquents et permettront la réalisation de nombreux projets. Le prix "Coup de pouce" et le prix "Coup de cœur" permettront de gagner 5 000 euros chacun. Le prix "Générations solidaires" sera quant à lui le prix le plus conséquent, 10 000 euros. D’autres encore recevront une enveloppe de 500 euros.

L’appel à projets, lancé le 10 janvier dernier, se clôturera le 9 mars prochain. Toutes les propositions devront être envoyées avant cette date via le formulaire en ligne.

Toutes les informations se trouvent sur le site www.generations-solidaires.be