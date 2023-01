Le ministre Gilkinet se veut rassurant à propos de la gare d'Arlon

Celle-ci a interrogé mardi le ministre fédéral Gilkinet en commission de mobilité de la Chambre sur le manque de financement et de personnel à la gare d’Arlon. Ces manquements avaient, pour rappel, été relayés par les Amis du Rail en fin d’année.

"Le 30 novembre, en pleine grève des cheminots, l’association les Amis du Rail dénonçait le manque de financement et de personnel auquel devait faire face la gare d’Arlon. Non seulement il manquerait pas moins de 30% du cadre du personnel, mais en plus de cela, les travaux qui ont été réalisés sur la voie 2/3 auraient également été complètement bâclés, de sorte que les responsables de la gare craignent pour la sécurité des voyageurs", a dit la députée.

Le ministre Gilkinet (Écolo) lui a répondu qu’il "fréquente régulièrement la gare d’Arlon quand il se rend notamment au Conseil européen à Luxembourg."

" Avec les travaux de l’axe 3 qui relie Bruxelles à Luxembourg, la province de Luxembourg reçoit une part substantielle des budgets d’investissements ferroviaires de l’État fédéral. J’aime à le rappeler. Ces travaux prennent du temps, oui, mais ces travaux sont effectués la nuit.

Dans le cadre du Plan Boost et du Plan de transition 2030, j’ai dégagé des budgets complémentaires pour accélérer les travaux sur cet axe.

Je suis, néanmoins, conscient que ces travaux engendrent des désagréments temporaires pour les habitants de la province de Luxembourg. C’est pourquoi, à ma demande, la SNCB et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) étudient la manière d’améliorer à court terme la desserte de Luxembourg-Ville. Une étude cofinancée par l’État fédéral a été lancée à ce sujet ", dit le ministre fédéral de la Mobilité.

En ce qui concerne plus spécifiquement la gare d’Arlon et ses quais, le ministre reprend les infos que lui a transmises Infrabel: " Les travaux de la gare d’Arlon n’ont pas été bâclés, mais ils ont été étalés dans le temps, vu le peu de coupures de voies disponibles. En effet, la gare d’Arlon est fortement fréquentée par les trains de la SNCB tout comme par ceux des CFL en provenance d’Autelbas et d’Athus. Il faut donc coordonner les travaux avec les CFL et la SNCB, mais aussi avec la SNCF. Cela rend donc la planification plus complexe et n’offre des disponibilités que pour des chantiers nocturnes avec des plages de travail très brèves.

Le quai de la voie 2 + 3 est à présent entièrement terminé et praticable. Infrabel m’informe qu’il n’y a plus de problèmes et que les travaux finalisés sont de qualité et conformes aux normes en vigueur. "

En ce qui concerne le manque de personnel SNCB en province de Luxembourg, ce n’est pas un phénomène propre à la province. 300 nouveaux collaborateurs devraient être recrutés en priorité dans le pays..