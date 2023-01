Une pluie d'hommages envers la comédienne Marie-Claire Clausse, d'Arlon

L’hommage de Guy Denis

L’annonce de sa disparition a entraîné de très nombreuses réactions dans le monde culturel de la province, tant la personnalité de Marie-Claire Clausse a marqué cette vie culturelle pendant de longues années.

Ainsi l’écrivain et galeriste Guy Denis, qui avait succédé à Marie-Claire à la présidence de l’Académie luxembourgeoise, a exprimé sa profonde émotion dès ce samedi matin: " Marie-Claire, tu nous as quittés sans dire un mot, toi qui aimais tant les textes que tu déclamais sur scène.

Mille souvenirs se bousculent dans ma tête, le Morpion bien sûr, quelle équipée, Neufchâteau, Arlon rue de la Synagogue… Je me dis, regardant ces photographies de spectacles, que tu vis encore, que tu vas surgir sur la scène et te déguiser vingt fois pour incarner autant de personnages.

Un jour tu es venue chez moi, me demander si je serais intéressé d’entrer dans le cénacle de l’Académie luxembourgeoise, à moi qui n’avais rien d’académique. Mais cette question venant de toi qui bien que présidente de cette illustre compagnie, n’était pas du tout académique, je l’ai entendue parce que toi seule pouvais la poser. Le théâtre, tu le vivais, tu en avais besoin, sur la scène vraiment tu étais toi-même entière… Bon vent là-haut et chante: “Va p’tit morpion vers l’aventure…” "

« Une femme courage et généreuse »

Sur le site web de l’Académie luxembourgeoise, l’écrivaine et essayiste Françoise Lalande, originaire de Libramont, dit de son amie Marie-Claire Clausse qu’elle était "une femme de générosité, une comédienne qui a porté sur scène ses idées de femme. Le tout avec l’élégance de son rire. Une femme courage. Je l’aimais. Je penserai toujours à elle avec ce que fut notre amitié, forte, complice, respectueuse."

Pour l’historien et archiviste arlonais Pierre Annick, et son épouse Françoise, le parcours de Marie-Claire Clausse évoque "un destin brillant, une femme engagée, qui est allée jusqu’au bout. Nous pensons à elle, à tout ce qu’elle a apporté à la culture, aux personnalités qu’elle a mises en scène et mieux fait connaître au public."

Quant à l’écrivain et poète Paul Mathieu, d’Athus, il fait observer que "Marie-Claire Clausse a vraiment beaucoup compté pour le Luxembourg et pour l’Académie. Toute une époque et une vraie présence".