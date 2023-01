Un prof d’Arlon suspendu pour avoir distribué des tracts antivax à ses élèves

Ce professeur de français, Emmanuel Herbin, vient d’être suspendu préventivement lundi dernier par les membres du PO de l’INDA, "le temps que se poursuive la procédure disciplinaire en cours " nous dit-on au PO.

Une procédure lancée fin d’année dernière et qui pourrait aller jusqu’à un licenciement.

Les propos issus de la mouvance complotiste relayés par le prof à ses élèves remontent au fort de la crise sanitaire. Il a été convoqué une première fois par la direction de l’école, en mars 2022, rapportent nos confrères de Sudinfo. Ce qui n’a pas empêché l’enseignant de persévérer dans cette voie. Un comportement qu’il assume totalement et qui dépasse absolument le cadre privé.

Pourquoi l’école et le PO n’ont-ils pas réagi plus vite et attendu des mois avant d’écarter préventivement le prof ? Le PO se dit respectueux de toutes les démarches à suivre, et qui se succèdent les unes après les autres.

Jusqu’à la pandémie, il faut dire aussi que l’enseignant jouissait d’une excellente réputation au sein de l’établissement scolaire et auprès de ses élèves, mais la crise sanitaire l’a changé.

Le dossier, complexe, est entre les mains d’avocats. "Le PO doit déterminer dans quelle mesure l’enseignant a ou non respecté le décret qui encadre la fonction d’enseignement", explique Arnaud Michel, du Service communication du Segec (secrétariat général de l’enseignement catholique). Une procédure qui peut s’avérer très longue.