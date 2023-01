Le mari de Lucia Alexandroae relaxé en soirée, après l’arrêt des recherches ce mercredi matin

Après l’arrêt des recherches ce mercredi matin dans la maison de Sterpenich, le Parquet du Luxembourg confirme ce soir, via un communiqué que la personne interrogée a été relaxée ce soir. "Lucia Alexandroae, une dame âgée de 31 ans résidant avec son époux et sa fille à Arlon, ne s’est plus manifestée depuis le 6 décembre 2022. Elle a été vue pour la dernière fois au Village Designer Outlet ‘McArthurGlen’ situé à Messancy. Dans le cadre des investigations liées à cette disparition, une perquisition a été menée ce 10 janvier 2023 au domicile de l’intéressée. Une personne a été privée de liberté, entendue par les enquêteurs et relaxée. Ces investigations n’ont, à l’heure actuelle, donné aucun résultat. L’enquête se poursuit", indique le communiqué du Parquet