Tables de conversation en 6 langues à Arlon

C’est ainsi que des tables de conversation, animées par des locuteurs natifs sont organisées depuis de nombreuses années, dans les locaux de l’ULiège à Arlon, en allemand, espagnol et italien le mardi de 19h à 20 h 30, en anglais, en luxembourgeois et, depuis novembre 2022, et donc à nouveau en néerlandais le mercredi de 19h à 20 h 30.

Accessibles aux adultes et aux étudiants de l’enseignement supérieur, ces "tables" se déroulent dans une ambiance conviviale. Une formation de minimum trois ans dans la langue choisie, soit un niveau B1, est requise, ce qui permet une réelle progression.

Dès la fin janvier

Alain Verkaeren, vous êtes administrateur délégué de la FJBN, mais à quoi correspond le niveau B1 ? " Avec ce niveau B 1, je comprends les points essentiels d’une discussion quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières au travail, à l’école, aux loisirs. Cela veut aussi dire que je suis autonome dans la plupart des situations rencontrées en voyage. Je peux produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers. Je sais raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.

Dans le concret, quand je suis au niveau B1, cela veut dire que je peux interagir avec mes amis sur les réseaux sociaux, suivre et intervenir dans une réunion, me débrouiller dans la plupart des situations en voyage… Je peux aussi comprendre les idées principales d’un article de journal ou magazine en ligne, je peux réorganiser mon trajet, par exemple vols, horaires et rendez-vous lorsqu’il y a un retard ; discuter de mes projets d’avenir, par exemple de l’endroit où je veux vivre et de ce que je ferai dans les prochaines années. "

La FJBN lance son nouveau cycle de seize tables de conversation le 31 janvier prochain. Elles continueront de se dérouler à l’ULiège – Campus d’Arlon, Avenue de Longwy à Arlon. Un contact préalable est recommandé pour une première inscription.

Info: info@fondationjbnothomb.eu Tél.: +32 (0)470 98 73 01