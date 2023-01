Le piétonnier d'Arlon vide, en ce premier jour des soldes

La dame assure qu’après le Covid, les travaux à la place Léopold, "c ’est une année difficile, j’ai hâte que ce soit fini parce que je pense que cela va rebooster le centre-ville, on va tenir bon un an".

Malgré le peu de monde, Cécile Schmit croit toujours au centre-ville et ses commerces indépendants. Dans sa boutique, on trouve une majorité de vêtements à 40 et 50%. "Les gens ont déjà bénéficié de promotions. Que ce soit dans d’autres pays comme le Luxembourg, et toutes les marques ont aussi sur leurs sites à tout moment des flashs" promos ". L’effet" soldes ", c’est un soufflé qui est retombé. Les gens sont toujours à la recherche de promotions, mais j’ai une chouette clientèle qui consomme local, je l’ai vu depuis le confinement, les gens veulent faire vivre le petit commerce !"

Chez Bowl, du street wear, pas de clients quand on entre: "Je suis satisfaite de la première journée ! Si on a de bons clients, c’est suffisant !"