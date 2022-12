La prime de 7 000 € n’attire pas des infirmières à l’hôpital d’Arlon

La prime provinciale pour attirer des infirmières dans les hôpitaux de la province n’attire visiblement pas du personnel à Arlon, là où la pénurie est la plus critique. Un premier bilan de la prime sera tiré en janvier, mais cette tendance se dégage clairement. À ce jour, 77 demandes ont été enregistrées et elles concernent dans l’ordre les hôpitaux de Libramont, Marche et Bastogne.