Bornes ethylotests : une personne sur deux avait trop bu

Le dispositif avait été placé dans la province dans six lieux festifs choisis en concertation avec les zones de police locale, à savoir aux endroits suivants: le Forum d’Ortho (La Roche-en-Ardenne), le MandaBar (Marche-en-Famenne), le Point B’Arts à Fratin (Etalle), le Nul Bar ailleurs (Durbuy), la Vieille Ardenne (Bouillon) et enfin, le complexe Sportif de La Spetz (Arlon).

Ces bornes étant un moyen de sensibilisation permettant à chacun de se situer par rapport à sa consommation d’alcool avant de peut-être reprendre le volant.

Mais l’expérience pilote doit aussi servir à la collecte de statistiques par l’AWSR dans une optique de sensibilisation mais aussi d’une éventuelle poursuite de l’expérience en mettant des bornes à disposition de la police notamment lors d’événements.

Sur un plan pratique, via ces bornes, chacun peut se soumettre volontairement à un test via la borne en soufflant dans un embout comme lors d’un contrôle de police. Mais la borne est, elle, en plus interactive. Un questionnaire est notamment rempli. Et si, l’usager, qu’il s’apprête à reprendre le volant ou non, sait d’abord où il se trouve par rapport à son taux d’alcoolémie, il est aussi sensibilisé via l’écran de la borne. Des conseils ou des informations sur les moyens de transport alternatifs à la voiture personnelle comme une compagnie de taxis peuvent aussi être données

2 300 utilisations en un mois

Les résultats sont désormais connus pour la province de Luxembourg. L’AWSR a donné des statistiques globales, et non des chiffres isolés par borne (ce qui sera peut-être le cas par la suite pour affiner les résultats de l’expérience sur l’ensemble de la Wallonie).

En province de Luxembourg, les bornes ont été utilisées un peu plus de 2 300 fois, soit moins que dans les autres provinces ayant déjà accueilli les bornes (3 700 utilisations en Brabant wallon, 4 500 à Liège et 4 200 pour Namur).

"Une moindre fréquentation des établissements luxembourgeois retenus explique en partie cette différence." estime l’AWSR.

Un utilisateur sur deux avait trop bu

Il ressort aussi que plus d’un utilisateur sur 2 avait trop bu. "La majorité des personnes qui ont utilisé la borne avaient de l’alcool dans l’haleine (87%) et un peu plus d’un utilisateur sur 2 (56%) avait un taux supérieur à la limite légale de 0,5 gramme par litre de sang." précise l’AWSR.

À noter que les chiffres peuvent être nuancés. Car un utilisateur n’est pas forcément un conducteur. Et une même personne a aussi pu utiliser plusieurs fois la borne durant une soirée.

Par contre, en plus de compiler des chiffres bruts, l’AWSR a procédé à des entretiens dans les lieux qui ont accueilli les bornes ; et ce en ciblant les conducteurs potentiels.

En tout, 226 personnes ont accepté d’être interrogées en province de Luxembourg durant le mois de novembre. S’il ressort, comme dans les autres provinces, qu’un conducteur sur trois n’avait pas correctement évalué son alcoolémie par rapport à la limite légale, la province de Luxembourg affiche un taux moins important d’utilisateurs positifs s’étant adaptés, en découvrant le résultat après avoir soufflé. Et ce diminuant leur consommation d’alcool et/ou en postposant leur trajet retour. La compilation des résultats donnant un pourcentage de 59% des utilisateurs positifs s’étant adaptés (soit 6 conducteurs sur 10). Lors des autres expériences pilotes provinciales, 78% des utilisateurs à Namur avaient modifié leurs plans, 70% dans le Brabant wallon et 63% à Liège.

Mais selon l’AWSR, ce chiffre ne serait pas lié forcément à une autre forme de comportement face à l’alcool mais bien à la particularité géographique de la province de Luxembourg.

"En zones rurales, il y a moins de possibilités d’alternatives à la voiture qu’en zones plus urbanisées, rappelle Belinda Dematia, porte-parole de l’AWSR. Le patron de l’un des établissements, qui a accueilli une borne, a notamment expliqué que des taxis refusaient parfois de venir jusque-là."

Le projet pilote se clôturera le 8 janvier prochain avec la fin du test en province de Hainaut. Au total, 30 établissements festifs auront alors accueilli les bornes depuis le mois de juin.