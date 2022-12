Une jeune Arlonaise âgée de 26 ans doit se lever tôt le lendemain matin pour partir à son travail. Elle est dérangée par sa voisine de palier qui fait trop de bruit. Elle lui envoie dès lors des SMS pour l’inviter à respecter le sommeil d’autrui.

Le ton monte entre les deux femmes et la première dame, celle à qui l’on reproche de faire trop de bruit, vient frapper à la porte de sa voisine pour lui demander des explications.

Les deux voisines se disputent et à un moment, la jeune femme qui se plaint du tapage nocturne va chercher un couteau dans sa cuisine et le plante dans le haut du sein gauche de l’autre dame !

"La victime s’est retrouvée en incapacité de travail pendant dix jours. Vous tiendrez compte dans votre jugement que la prévenue a un casier judiciaire et a été condamnée en 2018 pour un vol avec violences. Je suis opposé à tout octroi de sursis probatoire. La prévenue n’a pas non plus répondu à l’obligation de stopper la consommation de stupéfiants. Je demande une condamnation à un an de prison et une amende de 100 €", réclame le substitut du procureur du roi, Yannick Rosart.

« C’est l’autre dame qui est sortie »

Pour la défense, Me Dimitri de Coster rappelle la précarité sociale de sa cliente, qui a vécu à différents endroits et était logée chez des amis. Me de Coster estime que via des messages par SMS, sa cliente avait invité calmement l’autre dame à faire moins de bruit.

"Or c’est l’autre dame en pleine nuit qui est venue frapper à la porte de ma cliente", relève Me De Coster, qui voit là une forme de provocation.

Peine de probation autonome

Le jugement est tombé ce lundi. Le juge Nazé, président le tribunal correctionnel d’Arlon, estime qu’une peine de probation autonome pendant deux ans est suffisante.

Avec l’obligation de poursuivre le sevrage de drogue et l’interdiction de consommation d’alcool..