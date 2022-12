L’affaire de l’abbé Hansen, d’Arlon, à nouveau devant la cour d’appel de Liège en 2023

Le parquet et les enquêteurs de la police avaient calculé qu’un montant de 37 000 euros provenant de la dame âgée s’étaient retrouvés sur les comptes personnels du prêtre, au total de deux années. L’abbé Hansen et son conseil, Me Marc Kauten, avaient toujours affirmé, eux, que ces sommes, certes très importantes, avaient été accordées au prêtre en plein accord avec sa paroissienne et ce afin d’assurer la décoration florale de l’église et financer l’organisation d’offices religieux.

Ce vendredi 9 décembre, le parquet du Luxembourg a décidé d’interjeter appel du jugement d’acquittement rendu le 23 novembre. L’affaire devra donc être à nouveau plaidée dans quelques mois devant la cour d’appel de Liège.