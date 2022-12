Trente bodycams pour filmer les interventions dans la zone de police d’Arlon, Attert, Habay et Martelange

Après avoir eu avec pas mal de difficultés pour avoir l’aval des syndicats, il a également été décidé et à l’unanimité, l’achat de 30 caméras de surveillance individuelles, des "bodycams", coût: 37 000 €. Ces bodycams ont pour but d’enregistrer les conditions de déroulement des interventions policières. L’utilisation de bodycams est la mesure visible et préventive la mieux adaptée afin d’améliorer la sécurité des agents sur le terrain. Cet outil assure également la transparence nécessaire tant pour les agents de police que pour les citoyens, pendant et après les interventions.

La zone fera également l’acquisition de gilets pare-balles qui répondent, en même temps, aux exigences d’ergonomie et de sécurité. Le marché se fera pour 106 gilets et 106 housses. Le commissaire divisionnaire Michael Collini a ajouté: "Avec l’espoir d’être un jour 106 policiers !"

2% d’augmentation pour les Communes

Le budget 2023 a été présenté et voté à l’unanimité. On constate que le service ordinaire s’équilibre au montant de 14 034 215 €. Les dépenses se décomposent comme suit: personnel: 84,7% ; fonctionnement: 11,17% ; transferts: 0,48% et la dette: 3,43%. Les recettes sont: prestations: 0,27% ; transferts: 83,83% ; dette: 0,70% ; exercices antérieurs: 7,25% Le prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire est de 7,95% En 2023, les deux indexations prévues actuellement par le bureau du Plan entraîneraient une augmentation totale des salaires de 14,87% entre janvier 2022 et juillet 2023.

Ces indexations en série sont l’explication première de l’explosion des coûts de personnel entre le budget 2022 (10 102 281 €) et le budget 2023 (11 887 915 €).

En concertation avec les bourgmestres de la zone et dans la mesure où celle-ci disposait d’un fonds de réserve ordinaire de 2 369 503 €, les montants des dotations communales seront seulement augmentés de 2% par rapport à l’année 2022.

Le service extraordinaire est, quant à lui, financé exclusivement par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire s’élevant à la somme de 637 000 €. À la suite de ce prélèvement, le fonds de réserve extraordinaire s’élèverait à 860 315 € au 31 décembre 2023.