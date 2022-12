Le Soroptimist dénonce les violences à Arlon

C’est pourquoi la campagne s’intitule "Lire les Signes – Read the Signs". Elle se tient entre deux dates symboliques: celle du 25 novembre (journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes) et du 10 décembre (journée internationale des droits humains) qui est la date d’anniversaire de l’adoption de la déclaration universelle des droits de l’homme.

Des affiches et un vélo

Comme les années précédentes, le club a mobilisé ses membres pour "oranger" le chef-lieu. Cependant, suite aux restrictions énergétiques actuelles, pas d’illumination spécifique cette année comme cela avait été le cas pour le Palais les années antérieures, mais des affiches déposées dans les commerces arlonais et une banderole apposée au balcon du palais provincial. Durant cette semaine, les bus TEC circulant entre le centre-ville et l’Hydrion afficheront également le même message et plus spectaculaire, le jeudi 1er décembre, jour de marché, un vélo tractant une grande banderole a circulé dans la ville.