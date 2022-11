Des policiers luxembourgeois ont aussi manifesté : « Par le passé, le respect à l’égard du policier allait de soi »

Les réalités exprimées, les responsables policier en province de Luxembourg disent les comprendre. "Des membres de notre personnel sont montés à Bruxelles pour manifester car il est important comme policier de se montrer solidaire dans ces moments, estimait ce lundi, le commissaire Vincent Léonard, chef de corps de la zone de police Semois et Lesse. A vant, dans la société, il y avait devoirs et droits. Maintenant, certains citoyens estiment qu’ils ont surtout des droits puis des devoirs." Le commissaire Léonard dit, aussi, remarquer un changement de comportement puisque la fonction de policier n’inspire plus forcément le respect. "Les jeunes policiers s’engageant dans le métier doivent le savoir", dit -il

Son collègue chef de corps de la zone Centre Ardenne, le commissaire André Mathieu, confirme cette vision. Des hommes de ses équipes sont aussi allés manifester.

"Par le passé, le respect à l’égard du policier voire la crainte allaient de soi, souligne-t-il. Désormais même quand des policiers interviennent pour un conflit de voisinage, on peut leur reprocher de prendre parti pour l’un ou pour l’autre. Alors que la police ne fait que son métier."

Des demandes de jugées « infondées »

Le citoyen peut aussi saisir des instances de contrôle de la police.

"Le principe n’est pas remis en cause mais nous sommes parfois assaillis de demandes en ce sens, réagit André Mathieu. Et certaines demandes de justifications sont parfois infondées"

Le commissaire divisionnaire, qui prendra sa retraite au printemps, déplore aussi le manque de revalorisation salariale.

"Je vois parfois de jeunes policiers qui quittent le métier après 10 ans car ils estiment que leur métier ne sert à rien" déplore encore André Mathieu

Des insultes sur les réseaux sociaux

La police fédérale de la route est, elle, souvent en première ligne lorsqu’il s’agit de constater des infractions. Ce qui peut alors être source de colère.

"À la police de la route, nous pouvons dresser des perceptions immédiates et certains automobilistes ne l’acceptent pas, confie le commissaire responsable de la police de la route du Luxembourg, Dominique Cornez. Cela peut tourner en outrage et rébellion. Surtout si on y ajoute un contexte alcoolisé. J’insiste auprès de mes équipes pour que tout soit décrit le plus précisément possible dans les PV, y compris les termes des insultes, pour que le parquet puisse donner suite."

Si l’auteur d’outrage ou de rébellion lors d’un contrôle de police peut être identifié plus facilement, il n’est pas de même sur les réseaux sociaux via lesquels des opérations sont signalées par des internautes

"Des contrôles de vitesse ou d’alcool y sont annoncés par les internautes et sont parfois suivis d’insultes à notré égard, explique le commissaire Cornez. C’est incompréhensible car type d’actions poursuit des objectifs de sécurité routière. Parfois il m’arrive de vouloir répondre en commentaire mais je sais que cela pourrait entraîner une spirale négative."

Ce lundi, un tiers de l’équipe de la police de la route du Luxembourg, soit une vingtaine de policiers, s’est joint aux milliers de manifestants à Bruxelles.