Arlon : mise en route pétaradante du moteur Lenoi

La présentation de ce moteur a été assurée par René Boden, président de l’Amicale, et la mise en marche était rehaussée de la présence du ministre président de la Fédération Wallonie Bruxelles Pierre-Yves Jéholet, du député Philippe Courard, du bourgmestre d’Arlon, Vincent Magnus, du directeur général des personnels de l’éducation Manuel Dony, de plusieurs députés et de très nombreux autres invités, accueillis en fanfare par le nouveau directeur de l’établissement Gaël Mathurin.

Un inventeur de chez nous né il y a 200 ans

Dans le hall d’accueil, une exposition réalisée par les étudiants de l’ITELA retraçait la vie de cet inventeur Jean-Joseph Étienne Lenoir, né le 12 janvier 1822, donc il y a 200 ans, à Mussy-la-Ville.

Étienne Lenoir est considéré comme étant l’un des plus grands inventeurs de tous les temps. Et pour cause, il est le premier à inventer le moteur à combustion interne. Le moteur qui permettra notamment le développement du secteur automobile.

Au total 81 brevets lui ont été attribués. Lenoir a eu l’idée de construire une machine dans laquelle le développement de l’énergie ne se ferait pas à l’extérieur moyennant une grande chaudière à vapeur, mais à l’intérieur du cylindre où se déplace le piston.

Comme l’ont expliqué René Boden et les bénévoles de la Fondation Lenoir de Diekirch, bien évidemment cela ne pouvait pas fonctionner à la vapeur, mais avec du gaz.

Pour faire simple et ne pas entrer dans les détails trop techniques, le moteur Lenoir se compose d’un cylindre, d’un piston, d’une bielle, d’un vilebrequin, d’un volant, de deux tiroirs, d’une bobine Ruhmkorff et de deux bougies.

Le directeur de l’établissement Gaël Mathurin a précisé: "Dans notre établissement, nous observons un basculement des métiers dits" cols bleus "vers les métiers à" cols blancs ". Certes, nous avons besoin de chercheurs, d’économistes, de personnel administratif et autres. Néanmoins, les techniciens sont et resteront indispensables. C’est pourquoi notre école technique a sa place dans la société." Et de conclure: Ne pourrions-nous pas prendre l’habitude de prononcer Institut Technique Étienne Lenoir en lieu et place de ITELA, cela mettrait plus en avant ce célèbre ingénieur et serait certes bénéfique à l’image de notre établissement technique. "