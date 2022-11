L’abbé Paul Hansen acquitté par le tribunal à Arlon

Celui-ci était poursuivi pour avoir procédé à différents retraits entre 2015 et 2018 grâce à la carte bancaire d’une de ses anciennes paroissiennes, aujourd’hui décédée. Les retraits, totalisant 37 010 €, s’étaient retrouvés sur les comptes personnels du prêtre.

Le ministère public, par l’intermédiaire de la substitut du procureur du roi Stéphanie Brand, ainsi que les enquêteurs, avaient estimé qu’il y a là visiblement de l’abus de confiance de la part du prévenu car si cet argent devait réellement servir à l’église Saint-Donat et aux œuvres paroissiales, "il aurait dû se retrouver sur les comptes de la fabrique d’église ou celui des œuvres paroissiales de Saint-Donat", avait souligné Stéphanie Brand dans son réquisitoire le mois dernier.

La représentante du parquet avait requis une peine de 10 mois de prison et 2 000 € d’amende, avec un sursis simple pour la peine d’emprisonnement, ainsi qu’une confiscation par équivalent de 37 010 € correspondant aux avantages patrimoniaux.

Intention donatrice de la paroissienne

Le juge André Jordant n’a pas eu manifestement la même lecture du dossier puisque ce mercredi, il vient d’acquitter les préventions à charge du prêtre arlonais.

Dans ses attendus, le juge estime que l’intention de la dame âgée de faire don d’une partie de ses avoirs à la paroisse est antérieure "aux agissements du prévenu".

Comme l’avait plaidé l’avocat de la défense Me Marc Kauten le mois dernier, le juge estime que le parquet et l’enquête ne démontrent pas à suffisance que "cette intention donatrice n’existait pas au moment des faits".

Le juge ajoute que la paroissienne a certes porté plainte contre l’abbé fin de l’année 2018, "mais que les propos contenus dans sa plainte ont pu être téléguidés" (Me Kauten avait expliqué qu’un conseiller bancaire de la Poste avait influencé la vieille dame).

Stratégie de défense en chambre du conseil ?

Le parquet avait aussi relevé qu’en chambre du conseil, l’abbé Hansen avait bien reconnu les faits puisque son avocat avait sollicité l’octroi de la suspension du prononcé (mesure qui lui aurait évité d’être renvoyé devant le tribunal correctionnel). Le juge Jordant estime à ce sujet qu’"il n’est pas totalement exclu que cela puisse avoir été une stratégie de défense en vue de tenter d’éviter les débats à l’audience publique, comme le soutient le prévenu à présent".

Le doute, même le plus léger, doit profiter au prévenu, rappelle le tribunal. Qui conclut ainsi: "Il apparaît certain que le contenu de la 2e déclaration de la victime supposée introduit au moins un léger doute sur l’établissement des infractions à l’égard du prévenu et il en sera dès lors acquitté."

Le parquet du Luxembourg dispose maintenant d’un délai de quelques jours pour faire éventuellement appel de cette décision.